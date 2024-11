https://ria.ru/20241110/layner-1982936281.html

Дипломаты и власти Шанхая обсудили ситуацию с россиянами с круизного судна

Дипломаты и власти Шанхая обсудили ситуацию с россиянами с круизного судна - РИА Новости, 10.11.2024

Дипломаты и власти Шанхая обсудили ситуацию с россиянами с круизного судна

Генконсульство РФ в Шанхае обсудило с местными властями ситуацию с прибытием в городской порт российских граждан на борту круизного лайнера Spectrum of the... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T16:04

2024-11-10T16:04

2024-11-10T16:04

ШАНХАЙ (Китай), 10 ноя — РИА Новости. Генконсульство РФ в Шанхае обсудило с местными властями ситуацию с прибытием в городской порт российских граждан на борту круизного лайнера Spectrum of the Seas, который ранее задержался в Японии по техническим причинам на несколько дней, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. Ранее одна из гражданок РФ, находящаяся на борту лайнера, сообщила РИА Новости, что судно должно прибыть в международный круизный порт Усун, расположенный в шанхайском районе Баошань, в понедельник в 7:00 утра по местному времени (2:00 мск). "В пятницу связывались с шанхайскими властями, они в курсе ситуации, ситуация для местных властей привычная, круизные корабли часто выбиваются из графика, никаких больших проблем они не предвидят", - рассказали агентству в генеральном консульстве. В диппредставительстве отметили, что, по информации китайской стороны, у прибывающих в Шанхай россиян будут действующие транзитные визы, поэтому проблем с миграционными властями не предвидится. По данным генконсульства, компания - организатор круиза также готова к решению всех вопросов по дальнейшему передвижению российских граждан после прибытия в Шанхай. Как рассказала РИА Новости одна из пассажирок лайнера по имени Евгения, часть россиян после прибытия в город отправятся в шанхайский международный аэропорт Пудун, откуда в 11:45 (5:45 мск) вылетят рейсом "Аэрофлота" до Москвы или в 11:40 (05.40 мск) рейсом авиакомпании China Eastern Airlines. У остальных граждан РФ, по ее словам, есть "другие выходы" из сложившейся ситуации. Ранее посольство России в Японии сообщило, что в четверг в консульский отдел обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, чтобы вернуться оттуда в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который был пришвартован в порту Иокогама. По информации представителя российского туроператора CruClub, тогда на борту находились 538 граждан РФ, у которых истёк срок действия японских транзитных виз. Сотрудник отдела продвижения бизнеса пассажирских судов департамента порта мэрии Иокогама ранее сообщил РИА Новости, что Spectrum of the Seas покинул порт Иокогамы в 11 часов утра в пятницу. Круизный лайнер ходит под флагом Кипра. Судно построено в 2019 году.

