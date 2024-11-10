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Лавров на Первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка
Лавров на Первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка - РИА Новости, 10.11.2024
Лавров на Первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:13
2024-11-10T09:13
2024-11-10T09:13
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Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Лавров на пленарном заседании Форума партнерства Россия - Африка
Лавров на пленарном заседании Форума партнерства Россия - Африка
2024-11-10T09:13
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Лавров на Первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.
2024-11-10T09:13
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PT23M40S
Лавров на Первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка
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Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.