Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 290 боевиков и пять танков в Курской области за сутки
Российские военные в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 290 боевиков ВСУ, пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, а также три миномета, станцию радиоэлектронной борьбы, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, а также три миномета, станция радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1102 боевые бронированные машины, 843 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
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