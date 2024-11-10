https://ria.ru/20241110/kurskaya-1982921766.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 10.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 290 боевиков ВСУ, пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T13:24

2024-11-10T13:24

2024-11-10T14:07

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

курская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416517_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b00bff28eeb8a8d618664f209ba5fd6.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 290 боевиков ВСУ, пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, а также три миномета, станцию радиоэлектронной борьбы, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, а также три миномета, станция радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1102 боевые бронированные машины, 843 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)