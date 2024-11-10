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На Кубе задержали участников беспорядков на фоне блэкаута - РИА Новости, 10.11.2024
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06:54 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/kuba-1982895774.html
На Кубе задержали участников беспорядков на фоне блэкаута
На Кубе задержали участников беспорядков на фоне блэкаута - РИА Новости, 10.11.2024
На Кубе задержали участников беспорядков на фоне блэкаута
Прокуратура Кубы сообщила о задержании участников беспорядков в Гаване, Маябеке и Сьего-де-Авила в связи с нападениями на представителей власти на фоне... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T06:54
2024-11-10T06:54
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МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Прокуратура Кубы сообщила о задержании участников беспорядков в Гаване, Маябеке и Сьего-де-Авила в связи с нападениями на представителей власти на фоне очередного отключения электросети. "В Гаване, Маябеке и Сьего-де-Авила возбуждены уголовные дела по фактам нападений, общественных беспорядков и причинения ущерба, в связи с которыми было решено применить меру пресечения в виде предварительного заключения в отношении обвиняемых, представленных следственными органами МВД, за акты агрессии в отношении представителей власти и территориальных инспекторов, повлекшие телесные повреждения и нарушения порядка. Осуществляется расследование и завершение уголовных производств для передачи в суд", - говорится в сообщении прокуратуры Кубы, которое опубликовало издание Cubadebate. В ведомстве отметили, что нештатные ситуации в энергетической системе и погодные явления, затронувшие страну, оказали прямое влияние на население и экономику и призвали к порядку, дисциплине и уважению к госслужащим, которые занимаются восстановлением госуслуг. Новый блэкаут на Кубе начался в среду в связи с управляемым отключением национальной электросистемы из-за угрозы урагана "Рафаэль". Ураган оставил серьезные разрушения, повалив ряд высоковольтных линий электропередачи, что помешало своевременно восстановить подачу энергии. Дефицит генерации на Кубе, усугубляющий ситуацию, обусловлен нехваткой топлива и идущими ремонтными работами на обветшавших ТЭЦ. По данным властей и энергетиков, к вечеру субботы подача электроэнергии была восстановлена для 70% потребителей в Гаване и Маябеке, хотя в столице сохраняются проблемы с водоснабжением. Без света остается провинция Артемиса, в Пинар-дель-Рио функционируют внутренние микросистемы без подключения к национальной электросети.
https://ria.ru/20241106/kuba-1982324792.html
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в мире, жкх, куба, гавана
В мире, ЖКХ, Куба, Гавана
На Кубе задержали участников беспорядков на фоне блэкаута

Прокуратура Кубы сообщила о задержании участников беспорядков на фоне блэкаута

© AP Photo / Ramon EspinosaМассовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба
Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Ramon Espinosa
Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Прокуратура Кубы сообщила о задержании участников беспорядков в Гаване, Маябеке и Сьего-де-Авила в связи с нападениями на представителей власти на фоне очередного отключения электросети.
"В Гаване, Маябеке и Сьего-де-Авила возбуждены уголовные дела по фактам нападений, общественных беспорядков и причинения ущерба, в связи с которыми было решено применить меру пресечения в виде предварительного заключения в отношении обвиняемых, представленных следственными органами МВД, за акты агрессии в отношении представителей власти и территориальных инспекторов, повлекшие телесные повреждения и нарушения порядка. Осуществляется расследование и завершение уголовных производств для передачи в суд", - говорится в сообщении прокуратуры Кубы, которое опубликовало издание Cubadebate.
Набережная кубинского города - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
На Кубе полностью отключили электросистему из-за урагана "Рафаэль"
6 ноября, 23:50
В ведомстве отметили, что нештатные ситуации в энергетической системе и погодные явления, затронувшие страну, оказали прямое влияние на население и экономику и призвали к порядку, дисциплине и уважению к госслужащим, которые занимаются восстановлением госуслуг.
Новый блэкаут на Кубе начался в среду в связи с управляемым отключением национальной электросистемы из-за угрозы урагана "Рафаэль". Ураган оставил серьезные разрушения, повалив ряд высоковольтных линий электропередачи, что помешало своевременно восстановить подачу энергии. Дефицит генерации на Кубе, усугубляющий ситуацию, обусловлен нехваткой топлива и идущими ремонтными работами на обветшавших ТЭЦ.
По данным властей и энергетиков, к вечеру субботы подача электроэнергии была восстановлена для 70% потребителей в Гаване и Маябеке, хотя в столице сохраняются проблемы с водоснабжением. Без света остается провинция Артемиса, в Пинар-дель-Рио функционируют внутренние микросистемы без подключения к национальной электросети.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в рамках рабочего визита на Кубу. 8 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Президент Кубы принял в Гаване вице-премьера России Чернышенко
9 ноября, 05:02
 
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