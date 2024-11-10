https://ria.ru/20241110/kuba-1982895774.html

На Кубе задержали участников беспорядков на фоне блэкаута

На Кубе задержали участников беспорядков на фоне блэкаута - РИА Новости, 10.11.2024

На Кубе задержали участников беспорядков на фоне блэкаута

Прокуратура Кубы сообщила о задержании участников беспорядков в Гаване, Маябеке и Сьего-де-Авила в связи с нападениями на представителей власти на фоне... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T06:54

2024-11-10T06:54

2024-11-10T06:54

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МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Прокуратура Кубы сообщила о задержании участников беспорядков в Гаване, Маябеке и Сьего-де-Авила в связи с нападениями на представителей власти на фоне очередного отключения электросети. "В Гаване, Маябеке и Сьего-де-Авила возбуждены уголовные дела по фактам нападений, общественных беспорядков и причинения ущерба, в связи с которыми было решено применить меру пресечения в виде предварительного заключения в отношении обвиняемых, представленных следственными органами МВД, за акты агрессии в отношении представителей власти и территориальных инспекторов, повлекшие телесные повреждения и нарушения порядка. Осуществляется расследование и завершение уголовных производств для передачи в суд", - говорится в сообщении прокуратуры Кубы, которое опубликовало издание Cubadebate. В ведомстве отметили, что нештатные ситуации в энергетической системе и погодные явления, затронувшие страну, оказали прямое влияние на население и экономику и призвали к порядку, дисциплине и уважению к госслужащим, которые занимаются восстановлением госуслуг. Новый блэкаут на Кубе начался в среду в связи с управляемым отключением национальной электросистемы из-за угрозы урагана "Рафаэль". Ураган оставил серьезные разрушения, повалив ряд высоковольтных линий электропередачи, что помешало своевременно восстановить подачу энергии. Дефицит генерации на Кубе, усугубляющий ситуацию, обусловлен нехваткой топлива и идущими ремонтными работами на обветшавших ТЭЦ. По данным властей и энергетиков, к вечеру субботы подача электроэнергии была восстановлена для 70% потребителей в Гаване и Маябеке, хотя в столице сохраняются проблемы с водоснабжением. Без света остается провинция Артемиса, в Пинар-дель-Рио функционируют внутренние микросистемы без подключения к национальной электросети.

https://ria.ru/20241106/kuba-1982324792.html

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в мире, жкх, куба, гавана