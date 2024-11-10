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ЕМГ выразила соболезнования из-за смерти Коробкова-Землянского - РИА Новости, 10.11.2024
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Шоубиз
 
15:01 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/korobkov-zemljanskij-1982931103.html
ЕМГ выразила соболезнования из-за смерти Коробкова-Землянского
ЕМГ выразила соболезнования из-за смерти Коробкова-Землянского - РИА Новости, 10.11.2024
ЕМГ выразила соболезнования из-за смерти Коробкова-Землянского
"Европейская медиагруппа" (ЕМГ), директором по коммуникациям которой был Антон Коробков-Землянский, выразила соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T15:01
2024-11-10T15:01
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Европейская медиагруппа" (ЕМГ), директором по коммуникациям которой был Антон Коробков-Землянский, выразила соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что журналист посвятил всю свою жизнь работе в медиа. "Европейская медиагруппа" с прискорбием сообщает, что не стало директора по коммуникациям, нашего талантливого коллеги и друга Антона Коробкова-Землянского. Антон посвятил жизнь работе в медиа… Команда ЕМГ выражает соболезнования коллегам, родным и близким Антона. Это большая утрата для каждого из нас", - говорится в сообщении, которое есть в распоряжении у РИА Новости. Как уточняется, Коробков-Землянский стал руководителем пресс-службы "Европейской медиагруппы" в 2019 году, а в январе 2024 года был назначен директором по коммуникациям ЕМГ. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что пресс-секретарь певца Shaman, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве. Как в свою очередь рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано. Собеседник добавил, что по факту смерти проводится проверка.
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москва, антон коробков-землянский, shaman (ярослав дронов) , новости культуры, россия
Шоубиз, Москва, Антон Коробков-Землянский, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Новости культуры, Россия
ЕМГ выразила соболезнования из-за смерти Коробкова-Землянского

"Европейская медиагруппа": Коробков-Землянский посвятил жизнь работе в медиа

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАнтон Коробков-Землянский
Антон Коробков-Землянский - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Европейская медиагруппа" (ЕМГ), директором по коммуникациям которой был Антон Коробков-Землянский, выразила соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что журналист посвятил всю свою жизнь работе в медиа.
«
"Европейская медиагруппа" с прискорбием сообщает, что не стало директора по коммуникациям, нашего талантливого коллеги и друга Антона Коробкова-Землянского. Антон посвятил жизнь работе в медиа… Команда ЕМГ выражает соболезнования коллегам, родным и близким Антона. Это большая утрата для каждого из нас", - говорится в сообщении, которое есть в распоряжении у РИА Новости.
Как уточняется, Коробков-Землянский стал руководителем пресс-службы "Европейской медиагруппы" в 2019 году, а в январе 2024 года был назначен директором по коммуникациям ЕМГ.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что пресс-секретарь певца Shaman, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве. Как в свою очередь рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано. Собеседник добавил, что по факту смерти проводится проверка.
 
ШоубизМоскваАнтон Коробков-ЗемлянскийSHAMAN (Ярослав Дронов)Новости культурыРоссия
 
 
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