https://ria.ru/20241110/korobkov-zemljanskij-1982931103.html

ЕМГ выразила соболезнования из-за смерти Коробкова-Землянского

ЕМГ выразила соболезнования из-за смерти Коробкова-Землянского - РИА Новости, 10.11.2024

ЕМГ выразила соболезнования из-за смерти Коробкова-Землянского

"Европейская медиагруппа" (ЕМГ), директором по коммуникациям которой был Антон Коробков-Землянский, выразила соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:01

2024-11-10T15:01

2024-11-10T15:01

шоубиз

москва

антон коробков-землянский

shaman (ярослав дронов)

новости культуры

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982920596_0:11:2976:1684_1920x0_80_0_0_4f002f76c3aaad1eb65e5b0a0da23e38.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Европейская медиагруппа" (ЕМГ), директором по коммуникациям которой был Антон Коробков-Землянский, выразила соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что журналист посвятил всю свою жизнь работе в медиа. "Европейская медиагруппа" с прискорбием сообщает, что не стало директора по коммуникациям, нашего талантливого коллеги и друга Антона Коробкова-Землянского. Антон посвятил жизнь работе в медиа… Команда ЕМГ выражает соболезнования коллегам, родным и близким Антона. Это большая утрата для каждого из нас", - говорится в сообщении, которое есть в распоряжении у РИА Новости. Как уточняется, Коробков-Землянский стал руководителем пресс-службы "Европейской медиагруппы" в 2019 году, а в январе 2024 года был назначен директором по коммуникациям ЕМГ. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что пресс-секретарь певца Shaman, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве. Как в свою очередь рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано. Собеседник добавил, что по факту смерти проводится проверка.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, антон коробков-землянский, shaman (ярослав дронов) , новости культуры, россия