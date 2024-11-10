https://ria.ru/20241110/konferentsiya-1982951917.html

Лавров анонсировал следующую министерскую конференцию Россия — Африка

Лавров анонсировал следующую министерскую конференцию Россия — Африка - РИА Новости, 10.11.2024

Лавров анонсировал следующую министерскую конференцию Россия — Африка

Вторая министерская конференция "Россия-Африка" состоится в 2025 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T17:20

2024-11-10T17:20

2024-11-10T17:21

россия

сергей лавров

форум "россия — африка"

в мире

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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Вторая министерская конференция "Россия-Африка" состоится в 2025 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пока никто из африканских коллег приглашение не направил, но конференция должна состояться в следующем (2025 - ред.) году. Поэтому будем ждать. Мы готовы в любое место с удовольствием приехать к нашим африканским друзьям", - сказал Лавров в ходе церемонии закрытия первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".

https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html

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россия, сергей лавров, форум "россия — африка", в мире