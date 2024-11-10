https://ria.ru/20241110/koalitsiya-1982934629.html

Экс-глава Минфина Германии оценил шансы воссоздать коалицию после выборов

Экс-глава Минфина Германии оценил шансы воссоздать коалицию после выборов - РИА Новости, 10.11.2024

Экс-глава Минфина Германии оценил шансы воссоздать коалицию после выборов

Уволенный министр финансов Германии Кристиан Линднер, который возглавляет Свободную демократическую партию (СвДП), исключил воссоздание после выборов так... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:46

2024-11-10T15:46

2024-11-10T15:46

в мире

германия

кристиан линднер

олаф шольц

фридрих мерц

хдс/хсс

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уволенный министр финансов Германии Кристиан Линднер, который возглавляет Свободную демократическую партию (СвДП), исключил воссоздание после выборов так называемой светофорной коалиции с социал-демократами (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и "Зелёными". "Светофорная коалиция исключена", - сказал Линднер в интервью газете FAZ. Отвечая на уточняющий вопрос, повлияет ли на его позицию уход Шольца с позиции лидера СДПГ, бывший министр еще раз повторил сказанное. При этом Линднер уклонился от ответа на вопрос, рассматривает ли он вариант коалиции с ныне оппозиционным Христианско-демократическим союзом (ХДС) и "Зелёными" (так называемая коалиция "Ямайка"). "На данный момент я не могу делать коалиционные заявления. Только когда мы узнаем предвыборные программы, мы сможем что-то сказать об этом. Однако я замечу, что среди граждан Германии существует значительное желание перемен. Интересно, что из недавних опросов я увидел, что черно-желтая коалиция (ХДС с СвДП - ред.) сейчас является одной из самых популярных моделей коалиции среди граждан", - сказал Линднер. При этом он выразил уверенность в том, что его партия сможет пройти в парламент следующего созыва - при том, что опросы указывают на текущий рейтинг СвДП ниже проходного порога в 5%. Ранее канцлер Германии Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее глава ХДС Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе.

https://ria.ru/20241109/zakharova-1982877804.html

https://ria.ru/20241110/germaniya-1982923527.html

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в мире, германия, кристиан линднер, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс