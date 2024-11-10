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Кнайсль назвала цели дронов ВСУ в Подмосковье
Кнайсль назвала цели дронов ВСУ в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2024
Кнайсль назвала цели дронов ВСУ в Подмосковье
Все украинские БПЛА, атаковавшие Подмосковье, были направлены на гражданские объекты в столице, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T20:22
2024-11-10T20:22
2024-11-10T23:55
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Все украинские БПЛА, атаковавшие Подмосковье, были направлены на гражданские объекты в столице, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале."Сегодняшние атаки беспилотников в России были направлены на жилые кварталы", — отметила она.По ее мнению, сегодняшняя атака беспилотников стала самой серьезной с 24 февраля 2022 года.В Минобороны в воскресенье сообщили, что для массированной атаки на Россию Украина задействовала 84 дрона.Там также подчеркнули, что системы ПВО и радиоэлектронной борьбы сработали в штатном режиме, сбив или подавив все воздушные цели. Эти средства продолжают отслеживать обстановку и нести круглосуточное дежурство, заверили в Минобороны.При этом главной целью атаки Киева в ведомстве назвали нанесение ущерба гражданским объектам в Подмосковье.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982905393.html
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БПЛА, летящий в сторону Москвы
БПЛА, летящий в сторону Москвы
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россия, в мире, технологии, московская область (подмосковье), австрия, карин кнайсль, вооруженные силы украины
Россия, В мире, Технологии, Московская область (Подмосковье), Австрия, Карин Кнайсль, Вооруженные силы Украины
Кнайсль назвала цели дронов ВСУ в Подмосковье
Экс-глава МИД Австрии: ВСУ хотели ударить дронами по жилым районам Москвы