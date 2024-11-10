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Кинолог развеял миф о крепком здоровье беспородных собак - РИА Новости, 10.11.2024
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03:08 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/kinolog-1982888874.html
Кинолог развеял миф о крепком здоровье беспородных собак
Кинолог развеял миф о крепком здоровье беспородных собак - РИА Новости, 10.11.2024
Кинолог развеял миф о крепком здоровье беспородных собак
Распространённое мнение о том, что беспородные собаки обладают более крепким здоровьем, чем породистые, потому что их размножение подчиняется законам... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T03:08
2024-11-10T03:08
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
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МОСКВА. 10 ноя – РИА Новости. Распространённое мнение о том, что беспородные собаки обладают более крепким здоровьем, чем породистые, потому что их размножение подчиняется законам естественного отбора, когда выживают только щенки с крепким здоровьем, на самом деле не является верным, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Важно принимать во внимание тот факт, что здоровье породистых собак больше исследуется. Каждым заводчиком ведется тщательная селекция, в процессе которой исключаются из разведения те животные, которые не подходят под стандарт породы, имеют какие-либо заболевания", - сказал Голубев. Он добавил, что каждый, кто трудится над определенной породой собак, заботится о том, чтобы потомство имело исключительное здоровье. Именно поэтому покупая породистого щенка у ответственного заводчика можно не переживать за его физическое и психологическое здоровье. Кинолог объяснил, что на здоровье собаки влияют несколько факторов, причём в первую очередь генетическая предрасположенность конкретной особи, вне зависимости от породы, к определённым заболеваниям. Обнаружится ли предрасположенность в раннем возрасте или вообще не проявится до глубокой старости, обычно зависит от наследственности, условия содержания и кормления, протекания беременности у матери, а также образа жизни питомца, рассказал он. "То, что беспородные животные имеют более крепкое здоровье, чем породистые собратья, – это миф. Истории, как в деревне жила дворняжка на цепи, питалась кашей, прекрасно себя чувствовала и прожила 15 лет - не что иное, как ошибка выжившего", – отметил Голубев. Он обратил внимание на то, что исследования, направленные на выявление того или иного заболевания, проводятся, как правило, породистым собакам. Здоровье беспородных животных не изучается настолько детально, поэтому по ним нет соответствующей статистики. Заболевания, встречающиеся у метисов, не систематизируются и не доносятся до общественности в таком количестве, как у породистых животных, рассказал президент РКФ. В то же время у представителей разных пород встречаются определенные генетические заболевания, признал он. Однако это происходит достаточно редко, а если какое-либо заболевание встречается в породе с частотой более 2–5%, это считается серьезной проблемой, с которой заводчики начинают бороться при помощи целенаправленной селекции. "Те породы, которые существуют сейчас, генетически стабильны. Если в поголовье наблюдается рост заболеваемости той ли иной генетически обусловленной болезнью, то это сигнализирует о неправильной селекционной работе заводчиков и требует коррекции. Когда селекция ведется тщательно, о характерных заболеваниях для породы говорить не приходится. Таким образом, еще на этапе работы с родителями будущего потомства заводчик вкладывает силы и знания в здоровье породы", - заключил Голубев.
https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html
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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество
Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Общество
Кинолог развеял миф о крепком здоровье беспородных собак

Кинолог Голубев: породистые собаки имеют более крепкое здоровье, чем беспородные

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБеспризорные собаки
Беспризорные собаки - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Беспризорные собаки . Архивное фото
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МОСКВА. 10 ноя – РИА Новости. Распространённое мнение о том, что беспородные собаки обладают более крепким здоровьем, чем породистые, потому что их размножение подчиняется законам естественного отбора, когда выживают только щенки с крепким здоровьем, на самом деле не является верным, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Важно принимать во внимание тот факт, что здоровье породистых собак больше исследуется. Каждым заводчиком ведется тщательная селекция, в процессе которой исключаются из разведения те животные, которые не подходят под стандарт породы, имеют какие-либо заболевания", - сказал Голубев.
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Он добавил, что каждый, кто трудится над определенной породой собак, заботится о том, чтобы потомство имело исключительное здоровье. Именно поэтому покупая породистого щенка у ответственного заводчика можно не переживать за его физическое и психологическое здоровье.
Кинолог объяснил, что на здоровье собаки влияют несколько факторов, причём в первую очередь генетическая предрасположенность конкретной особи, вне зависимости от породы, к определённым заболеваниям. Обнаружится ли предрасположенность в раннем возрасте или вообще не проявится до глубокой старости, обычно зависит от наследственности, условия содержания и кормления, протекания беременности у матери, а также образа жизни питомца, рассказал он.
"То, что беспородные животные имеют более крепкое здоровье, чем породистые собратья, – это миф. Истории, как в деревне жила дворняжка на цепи, питалась кашей, прекрасно себя чувствовала и прожила 15 лет - не что иное, как ошибка выжившего", – отметил Голубев.
Он обратил внимание на то, что исследования, направленные на выявление того или иного заболевания, проводятся, как правило, породистым собакам. Здоровье беспородных животных не изучается настолько детально, поэтому по ним нет соответствующей статистики. Заболевания, встречающиеся у метисов, не систематизируются и не доносятся до общественности в таком количестве, как у породистых животных, рассказал президент РКФ.
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В то же время у представителей разных пород встречаются определенные генетические заболевания, признал он. Однако это происходит достаточно редко, а если какое-либо заболевание встречается в породе с частотой более 2–5%, это считается серьезной проблемой, с которой заводчики начинают бороться при помощи целенаправленной селекции.
"Те породы, которые существуют сейчас, генетически стабильны. Если в поголовье наблюдается рост заболеваемости той ли иной генетически обусловленной болезнью, то это сигнализирует о неправильной селекционной работе заводчиков и требует коррекции. Когда селекция ведется тщательно, о характерных заболеваниях для породы говорить не приходится. Таким образом, еще на этапе работы с родителями будущего потомства заводчик вкладывает силы и знания в здоровье породы", - заключил Голубев.
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