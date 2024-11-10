Совбез Израиля призвал граждан не посещать публичные мероприятия за рубежом
Jerusalem Post: СБ Израиля призвал граждан не посещать мероприятия за рубежом
© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Совет национальной безопасности Израиля призвал граждан страны воздержаться от посещения крупных публичных мероприятий за рубежом в предстоящую неделю, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на заявление совбеза.
В пятницу совбез обратился к израильтянам с призывом воздержаться от посещения баскетбольного матча "Маккаби Тель-Авив", который проходил в Болонье.
"Совет национальной безопасности Израиля в воскресенье опубликовал... рекомендацию для израильтян, в которой, в частности, рекомендовал воздержаться от посещения крупных спортивных или культурных мероприятий с участием израильтян за рубежом в предстоящую неделю", - пишет газета.
По сообщению издания, предупреждение совбеза предполагает также необходимость для граждан Израиля держаться на расстоянии от любых демонстраций за рубежом и избегать использования каких-либо израильских или еврейских "опознавательных знаков", особенно при заказе такси и других транспортных средств через приложения.
Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города проводить там демонстрации.