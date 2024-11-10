https://ria.ru/20241110/issledovanie-1982894089.html

Стало известно, какого размера у зумеров средний остаток по ипотеке

Стало известно, какого размера у зумеров средний остаток по ипотеке - РИА Новости, 10.11.2024

Стало известно, какого размера у зумеров средний остаток по ипотеке

Средний остаток по ипотечному кредиту у российских зумеров (18-27 лет) составляет 7,7 миллиона рублей, у миллениалов - россиян в возрасте от 28 до 43 лет - 5,2... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T06:09

2024-11-10T06:09

2024-11-10T06:09

россия

банки.ру

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Средний остаток по ипотечному кредиту у российских зумеров (18-27 лет) составляет 7,7 миллиона рублей, у миллениалов - россиян в возрасте от 28 до 43 лет - 5,2 миллиона рублей, у поколения Х (от 44 до 60 лет) - 4,5 миллиона рублей, у поколения бумеров в возрасте от 61 до 78 лет - 2,9 миллиона рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "Средний остаток по ипотечному кредиту уменьшается по мере "взросления" поколений. У зумеров (18-27 лет) он составляет 7,7 миллиона рублей, у миллениалов - людей в возрасте от 28 до 43 лет - 5,2 миллиона рублей, у поколения Х (от 44 до 60 лет) - 4,5 миллиона рублей, у бумеров (61-78 лет) - 2,9 миллиона рублей", - говорится в материалах. Аналитики это связывают с тем, что старшие поколения уже успели выплатить значительную часть ипотеки, которую оформляли ранее при меньших ценах на жилье. В исследовании отмечается, что средняя стоимость ипотечной страховки оказалась наибольшей для поколения Х - 11,5 тысячи рублей. Меньше всего за полис ипотечного страхования платили бумеры - 3,6 тысячи рублей. Для зумеров полис стоил 5,6 тысячи рублей, а для миллениалов - 6,4 тысячи рублей. Аналитики выяснили, что более половины клиентов (59%), приобретавших ипотечную страховку на финансовом маркетплейсе "Банки.ру", - миллениалы. Еще треть (34%) - представители поколения Х возрастом от 44 до 60 лет. Еще 6% пришлось на зумеров, и 1% - на россиян в возрасте от 61 до 78 лет. Также, по данным исследования, ипотечную страховку среди мужчин чаще оформляют миллениалы (68%), затем поколение Х (44%). В женской выборке доли миллениалов и поколения Х распределились почти поровну - 48% и 44% соответственно. Зумеров было 6%, а бумеров 1% - как среди мужчин, так и среди женщин.

https://realty.ria.ru/20241105/vydacha-1981885709.html

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