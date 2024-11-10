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Опрос показал отношение немцев к досрочным выборам - РИА Новости, 10.11.2024
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14:34 10.11.2024 (обновлено: 14:43 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/germaniya-1982928921.html
Опрос показал отношение немцев к досрочным выборам
Опрос показал отношение немцев к досрочным выборам - РИА Новости, 10.11.2024
Опрос показал отношение немцев к досрочным выборам
Более половины граждан Германии выступили за скорейшее проведение досрочных выборов после распада правящей коалиции в среду, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:34
2024-11-10T14:43
в мире
германия
украина
кристиан линднер
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
bild
хдс/хсс
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более половины граждан Германии выступили за скорейшее проведение досрочных выборов после распада правящей коалиции в среду, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом INSA по запросу газеты Bild. Согласно приведенным данным опроса, 57% респондентов высказались за немедленное проведение выборов, 22% заявили, что выборы должны быть проведены в марте, 12% выступили за то, чтобы отказаться от досрочных выборов и провести их в сентябре. Оставшиеся 9% высказались, что им или "все равно", или они не имеют мнения на этот счет. Также, по данным другого опроса, проведённого исследовательским институтом INSA для газеты Bild, граждане Германии одобряют деятельность отправленного в отставку экс-министра финансов Кристиана Линднера больше, чем деятельность канцлера страны Олафа Шольца. Согласно опросу, 29% респондентов довольны работой Линднера, деятельностью Шольца же удовлетворены только 21% граждан. Кроме того, по данным третьего опроса института, 59% опрошенных выразили мнение, что Шольц относится к гражданам Германии неуважительно. Опросы были проведены 7 и 8 ноября, в каждом из них приняли участие более тысячи человек. Статистическая погрешность опросов не приводится. Как пишет газета Bild, "явное большинство" граждан ФРГ призывают к немедленному проведению досрочных выборов. Газета указывает на то, что Шольцу следует не откладывать постановку вопроса о вотуме доверия и "как можно быстрее расчистить путь" к новым выборам в стране. В среду поздним вечером Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку. Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее, лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, дабы выборы прошли в январе.
https://ria.ru/20241109/zakharova-1982877804.html
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в мире, германия, украина, кристиан линднер, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, bild, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Кристиан Линднер, Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер, Bild, ХДС/ХСС
Опрос показал отношение немцев к досрочным выборам

Bild: половина немцев хотят досрочных выборов после распада правящей коалиции

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более половины граждан Германии выступили за скорейшее проведение досрочных выборов после распада правящей коалиции в среду, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом INSA по запросу газеты Bild.
Согласно приведенным данным опроса, 57% респондентов высказались за немедленное проведение выборов, 22% заявили, что выборы должны быть проведены в марте, 12% выступили за то, чтобы отказаться от досрочных выборов и провести их в сентябре. Оставшиеся 9% высказались, что им или "все равно", или они не имеют мнения на этот счет.
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Также, по данным другого опроса, проведённого исследовательским институтом INSA для газеты Bild, граждане Германии одобряют деятельность отправленного в отставку экс-министра финансов Кристиана Линднера больше, чем деятельность канцлера страны Олафа Шольца. Согласно опросу, 29% респондентов довольны работой Линднера, деятельностью Шольца же удовлетворены только 21% граждан.
Кроме того, по данным третьего опроса института, 59% опрошенных выразили мнение, что Шольц относится к гражданам Германии неуважительно.
Опросы были проведены 7 и 8 ноября, в каждом из них приняли участие более тысячи человек. Статистическая погрешность опросов не приводится.
Как пишет газета Bild, "явное большинство" граждан ФРГ призывают к немедленному проведению досрочных выборов. Газета указывает на то, что Шольцу следует не откладывать постановку вопроса о вотуме доверия и "как можно быстрее расчистить путь" к новым выборам в стране.
В среду поздним вечером Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку.
Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее, лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, дабы выборы прошли в январе.
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Кандидат в канцлеры раскритиковал МИД Германии за недальновидность
Вчера, 13:42
 
В миреГерманияУкраинаКристиан ЛинднерОлаф ШольцФранк-Вальтер ШтайнмайерBildХДС/ХСС
 
 
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