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В Германии треть немцев поддерживают оппозиционный блок, показал опрос - РИА Новости, 10.11.2024
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14:17 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/germaniya-1982926405.html
В Германии треть немцев поддерживают оппозиционный блок, показал опрос
В Германии треть немцев поддерживают оппозиционный блок, показал опрос - РИА Новости, 10.11.2024
В Германии треть немцев поддерживают оппозиционный блок, показал опрос
После распада правящей коалиции в Германии 32% жителей страны поддерживают оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:17
2024-11-10T14:17
в мире
германия
олаф шольц
сара вагенкнехт
фридрих мерц
хдс/хсс
bild
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. После распада правящей коалиции в Германии 32% жителей страны поддерживают оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а 19% - за правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца идет лишь на третьем месте с рейтингом в 15%. На четвертом месте идет оставшийся союзник СДПГ в правительстве - "Зелёные", которых поддерживают 10% жителей Германии. Ещё одна партия, которая, согласно опросу, преодолевает пятипроцентный проходной барьер в парламент - это недавно созданная партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 7%. Вышедшая из правящей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП) имеет поддержку в 4%, что означает её непопадание в парламент в случае проведения выборов. Еще одна партия, которая рискует потерять представительство в парламенте - это "Левые", которых также поддерживают 4% респондентов. Опрос был проведён 7-8 ноября, в нём приняли участие 1 065 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процентных пункта. Ранее канцлер Германии Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее глава ХДС Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе.
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982477322.html
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в мире, германия, олаф шольц, сара вагенкнехт, фридрих мерц, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Bild
В Германии треть немцев поддерживают оппозиционный блок, показал опрос

Bild: в Германии треть немцев поддерживают оппозиционный блок ХДС/ХСС

© AP Photo / Ferdinand OstropШтаб-квартира оппозиционного Христианско-демократического союза в Берлине
Штаб-квартира оппозиционного Христианско-демократического союза в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Штаб-квартира оппозиционного Христианско-демократического союза в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. После распада правящей коалиции в Германии 32% жителей страны поддерживают оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а 19% - за правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца идет лишь на третьем месте с рейтингом в 15%. На четвертом месте идет оставшийся союзник СДПГ в правительстве - "Зелёные", которых поддерживают 10% жителей Германии.
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Ещё одна партия, которая, согласно опросу, преодолевает пятипроцентный проходной барьер в парламент - это недавно созданная партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 7%.
Вышедшая из правящей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП) имеет поддержку в 4%, что означает её непопадание в парламент в случае проведения выборов. Еще одна партия, которая рискует потерять представительство в парламенте - это "Левые", которых также поддерживают 4% респондентов.
Опрос был проведён 7-8 ноября, в нём приняли участие 1 065 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процентных пункта.
Ранее канцлер Германии Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее глава ХДС Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе.
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