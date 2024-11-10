В Германии треть немцев поддерживают оппозиционный блок, показал опрос
Bild: в Германии треть немцев поддерживают оппозиционный блок ХДС/ХСС
© AP Photo / Ferdinand OstropШтаб-квартира оппозиционного Христианско-демократического союза в Берлине
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Штаб-квартира оппозиционного Христианско-демократического союза в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. После распада правящей коалиции в Германии 32% жителей страны поддерживают оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а 19% - за правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца идет лишь на третьем месте с рейтингом в 15%. На четвертом месте идет оставшийся союзник СДПГ в правительстве - "Зелёные", которых поддерживают 10% жителей Германии.
Ещё одна партия, которая, согласно опросу, преодолевает пятипроцентный проходной барьер в парламент - это недавно созданная партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 7%.
Вышедшая из правящей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП) имеет поддержку в 4%, что означает её непопадание в парламент в случае проведения выборов. Еще одна партия, которая рискует потерять представительство в парламенте - это "Левые", которых также поддерживают 4% респондентов.
Опрос был проведён 7-8 ноября, в нём приняли участие 1 065 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процентных пункта.
Ранее канцлер Германии Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее глава ХДС Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе.
Захарова посочувствовала немцам из-за их президента
9 ноября, 23:02