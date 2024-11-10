https://ria.ru/20241110/germaniya-1982926405.html

В Германии треть немцев поддерживают оппозиционный блок, показал опрос

В Германии треть немцев поддерживают оппозиционный блок, показал опрос - РИА Новости, 10.11.2024

В Германии треть немцев поддерживают оппозиционный блок, показал опрос

После распада правящей коалиции в Германии 32% жителей страны поддерживают оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T14:17

2024-11-10T14:17

2024-11-10T14:17

в мире

германия

олаф шольц

сара вагенкнехт

фридрих мерц

хдс/хсс

bild

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. После распада правящей коалиции в Германии 32% жителей страны поддерживают оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а 19% - за правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца идет лишь на третьем месте с рейтингом в 15%. На четвертом месте идет оставшийся союзник СДПГ в правительстве - "Зелёные", которых поддерживают 10% жителей Германии. Ещё одна партия, которая, согласно опросу, преодолевает пятипроцентный проходной барьер в парламент - это недавно созданная партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 7%. Вышедшая из правящей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП) имеет поддержку в 4%, что означает её непопадание в парламент в случае проведения выборов. Еще одна партия, которая рискует потерять представительство в парламенте - это "Левые", которых также поддерживают 4% респондентов. Опрос был проведён 7-8 ноября, в нём приняли участие 1 065 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процентных пункта. Ранее канцлер Германии Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее глава ХДС Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе.

https://ria.ru/20241107/germaniya-1982477322.html

https://ria.ru/20241109/zakharova-1982877804.html

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в мире, германия, олаф шольц, сара вагенкнехт, фридрих мерц, хдс/хсс, bild