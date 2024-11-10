https://ria.ru/20241110/gaza-1982920034.html

Минздрав Газы обновил данные по погибшим из-за военных действий Израиля

Минздрав Газы обновил данные по погибшим из-за военных действий Израиля - РИА Новости, 10.11.2024

Минздрав Газы обновил данные по погибшим из-за военных действий Израиля

Число погибших палестинцев в результате военных действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года превысило 43,6 тысячи, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T13:00

2024-11-10T13:00

2024-11-10T13:13

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ДОХА, 10 ноя - РИА Новости. Число погибших палестинцев в результате военных действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года превысило 43,6 тысячи, говорится в сообщении министерства здравоохранения сектора."С 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии возросло до 43 603 погибших и 102 929 раненых. Оккупационная армия за последние 24 часа совершила три ​​массовых убийства семей в секторе Газа, в результате чего погиб 51 человек и 164 получили ранения", - отметили в минздраве.По данным министерства, некоторые пострадавшие еще находятся под завалами разрушенных домов, бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них.

https://ria.ru/20241110/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, палестина, сектор газа