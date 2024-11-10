СМИ сообщили о гибели 32 человек при израильском ударе по Джебалии
"Аль-Акса": 32 человека погибли при израильском ударе по дому в лагере Джебалия
© Getty Images / Anadolu / Dawoud Abo AlkasМашина скорой помощи возле больницы Аль-Ахли в Газе. 10 ноября 2024
© Getty Images / Anadolu / Dawoud Abo Alkas
Машина скорой помощи возле больницы Аль-Ахли в Газе. 10 ноября 2024
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 32 человека погибли, десятки пострадали в результате израильского удара по дому в лагере Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал "Аль-Акса" в Telegram-канале.
"Тридцать два погибших и десятки раненых в результате новой бойни оккупационных войск при бомбардировке дома семейства Аллюш в Джебалии на севере сектора Газа", — говорится в публикации.
В последние недели израильская армия активно действует в районе лагеря Джебалия, в котором проживает большое число палестинских беженцев. Минздрав Газы назвал ситуацию на севере сектора катастрофической.
Конфликт на Ближнем Востоке
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 43 тысяч человек, пострадали свыше 100 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.