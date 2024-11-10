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СМИ: Глава разведки Франции ездил в Киев, чтобы обсудить ВС России и КНДР - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:33 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/frantsuz-1982882803.html
СМИ: Глава разведки Франции ездил в Киев, чтобы обсудить ВС России и КНДР
СМИ: Глава разведки Франции ездил в Киев, чтобы обсудить ВС России и КНДР - РИА Новости, 10.11.2024
СМИ: Глава разведки Франции ездил в Киев, чтобы обсудить ВС России и КНДР
Глава разведывательной службы Франции DGSE ездил в Киев, чтобы обсудить вооруженные силы РФ и военнослужащих КНДР, сообщает газета Monde со ссылкой на... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:33
2024-11-10T00:33
специальная военная операция на украине
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патрик райдер
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава разведывательной службы Франции DGSE ездил в Киев, чтобы обсудить вооруженные силы РФ и военнослужащих КНДР, сообщает газета Monde со ссылкой на неназванный французский дипломатический источник. Вашингтон ранее выразил обеспокоенность сообщениями о якобы подготовке северокорейских сил для участия в конфликте на Украине на стороне России. Вместе с тем пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявлял, что Пентагон не может подтвердить сообщения СМИ о якобы участии военных из КНДР в боевых действиях на Украине. "Глава внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер 4-5 ноября ездил… в Киев, чтобы встретиться с коллегами… обсуждение, в частности, касалось российских сил и военнослужащих из КНДР", - пишет газета. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
https://ria.ru/20241109/borrel-1982855760.html
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в мире, космос - риа наука, россия, украина, франция, патрик райдер, владимир путин, ольга скабеева, министерство обороны сша, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Космос - РИА Наука, Россия, Украина, Франция, Патрик Райдер, Владимир Путин, Ольга Скабеева, Министерство обороны США, ООН
СМИ: Глава разведки Франции ездил в Киев, чтобы обсудить ВС России и КНДР

Monde: глава разведки Франции ездил в Киев обсудить военные силы России и КНДР

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава разведывательной службы Франции DGSE ездил в Киев, чтобы обсудить вооруженные силы РФ и военнослужащих КНДР, сообщает газета Monde со ссылкой на неназванный французский дипломатический источник.
Вашингтон ранее выразил обеспокоенность сообщениями о якобы подготовке северокорейских сил для участия в конфликте на Украине на стороне России. Вместе с тем пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявлял, что Пентагон не может подтвердить сообщения СМИ о якобы участии военных из КНДР в боевых действиях на Украине.
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"Глава внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер 4-5 ноября ездил… в Киев, чтобы встретиться с коллегами… обсуждение, в частности, касалось российских сил и военнослужащих из КНДР", - пишет газета.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
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28 октября, 20:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаРоссияУкраинаФранцияПатрик РайдерВладимир ПутинОльга СкабееваМинистерство обороны СШАООН
 
 
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