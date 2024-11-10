СМИ: Глава разведки Франции ездил в Киев, чтобы обсудить ВС России и КНДР
Monde: глава разведки Франции ездил в Киев обсудить военные силы России и КНДР
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава разведывательной службы Франции DGSE ездил в Киев, чтобы обсудить вооруженные силы РФ и военнослужащих КНДР, сообщает газета Monde со ссылкой на неназванный французский дипломатический источник.
Вашингтон ранее выразил обеспокоенность сообщениями о якобы подготовке северокорейских сил для участия в конфликте на Украине на стороне России. Вместе с тем пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявлял, что Пентагон не может подтвердить сообщения СМИ о якобы участии военных из КНДР в боевых действиях на Украине.
"Глава внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер 4-5 ноября ездил… в Киев, чтобы встретиться с коллегами… обсуждение, в частности, касалось российских сил и военнослужащих из КНДР", - пишет газета.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.