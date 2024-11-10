https://ria.ru/20241110/frantsuz-1982882803.html

СМИ: Глава разведки Франции ездил в Киев, чтобы обсудить ВС России и КНДР

СМИ: Глава разведки Франции ездил в Киев, чтобы обсудить ВС России и КНДР - РИА Новости, 10.11.2024

СМИ: Глава разведки Франции ездил в Киев, чтобы обсудить ВС России и КНДР

Глава разведывательной службы Франции DGSE ездил в Киев, чтобы обсудить вооруженные силы РФ и военнослужащих КНДР, сообщает газета Monde со ссылкой на... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T00:33

2024-11-10T00:33

2024-11-10T00:33

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава разведывательной службы Франции DGSE ездил в Киев, чтобы обсудить вооруженные силы РФ и военнослужащих КНДР, сообщает газета Monde со ссылкой на неназванный французский дипломатический источник. Вашингтон ранее выразил обеспокоенность сообщениями о якобы подготовке северокорейских сил для участия в конфликте на Украине на стороне России. Вместе с тем пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявлял, что Пентагон не может подтвердить сообщения СМИ о якобы участии военных из КНДР в боевых действиях на Украине. "Глава внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер 4-5 ноября ездил… в Киев, чтобы встретиться с коллегами… обсуждение, в частности, касалось российских сил и военнослужащих из КНДР", - пишет газета. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.

https://ria.ru/20241109/borrel-1982855760.html

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в мире, космос - риа наука, россия, украина, франция, патрик райдер, владимир путин, ольга скабеева, министерство обороны сша, оон