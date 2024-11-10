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Ефимов: почти восемь километров дорог проложат на территории "МиГа" - РИА Новости, 10.11.2024
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12:08 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/efimov-1982750337.html
Ефимов: почти восемь километров дорог проложат на территории "МиГа"
Ефимов: почти восемь километров дорог проложат на территории "МиГа" - РИА Новости, 10.11.2024
Ефимов: почти восемь километров дорог проложат на территории "МиГа"
В Москве проложат и обновят почти восемь километров дорог в рамках комплексного развития бывшей территории завода "МиГ", сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:08
2024-11-10T12:08
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
городское хозяйство москвы
максим гаман
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Москве проложат и обновят почти восемь километров дорог в рамках комплексного развития бывшей территории завода "МиГ", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Новые микрорайоны на бывшей площадке завода в Беговом районе столицы займут 63,55 гектара, для их связи будет создана новая улично-дорожная сеть. Для реализации проекта КРТ уже утвержден проект планировки территории "МиГа"."Он предусматривает транспортное обеспечение кварталов, которые появятся на месте бывших производственных цехов. На площадке построят новые улицы магистрального и местного значения, а также модернизируют существующие дороги общей протяженностью около 7,7 километра", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточнил глава департамента горимущества Максим Гаман, всего в рамках проекта предстоит построить две магистральные и девять местных улиц, реконструировать четыре проезда, а также обустроить велодорожки.Редевелопментом бывшей промзоны займется структура Capital Group – ООО "Энимерози", добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241108/efimov-1982705197.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , городское хозяйство москвы, максим гаман, capital group
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Городское хозяйство Москвы, Максим Гаман, Capital Group

Ефимов: почти восемь километров дорог проложат на территории "МиГа"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Москве проложат и обновят почти восемь километров дорог в рамках комплексного развития бывшей территории завода "МиГ", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Новые микрорайоны на бывшей площадке завода в Беговом районе столицы займут 63,55 гектара, для их связи будет создана новая улично-дорожная сеть. Для реализации проекта КРТ уже утвержден проект планировки территории "МиГа".
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"Он предусматривает транспортное обеспечение кварталов, которые появятся на месте бывших производственных цехов. На площадке построят новые улицы магистрального и местного значения, а также модернизируют существующие дороги общей протяженностью около 7,7 километра", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточнил глава департамента горимущества Максим Гаман, всего в рамках проекта предстоит построить две магистральные и девять местных улиц, реконструировать четыре проезда, а также обустроить велодорожки.
Редевелопментом бывшей промзоны займется структура Capital Group – ООО "Энимерози", добавляется в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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