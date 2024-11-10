Ефимов: почти восемь километров дорог проложат на территории "МиГа"
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Москве проложат и обновят почти восемь километров дорог в рамках комплексного развития бывшей территории завода "МиГ", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Новые микрорайоны на бывшей площадке завода в Беговом районе столицы займут 63,55 гектара, для их связи будет создана новая улично-дорожная сеть. Для реализации проекта КРТ уже утвержден проект планировки территории "МиГа".
"Он предусматривает транспортное обеспечение кварталов, которые появятся на месте бывших производственных цехов. На площадке построят новые улицы магистрального и местного значения, а также модернизируют существующие дороги общей протяженностью около 7,7 километра", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточнил глава департамента горимущества Максим Гаман, всего в рамках проекта предстоит построить две магистральные и девять местных улиц, реконструировать четыре проезда, а также обустроить велодорожки.
Редевелопментом бывшей промзоны займется структура Capital Group – ООО "Энимерози", добавляется в сообщении.