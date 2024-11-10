https://ria.ru/20241110/efimov-1982750337.html

Ефимов: почти восемь километров дорог проложат на территории "МиГа"

Ефимов: почти восемь километров дорог проложат на территории "МиГа" - РИА Новости, 10.11.2024

Ефимов: почти восемь километров дорог проложат на территории "МиГа"

В Москве проложат и обновят почти восемь километров дорог в рамках комплексного развития бывшей территории завода "МиГ", сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:08

2024-11-10T12:08

2024-11-10T12:08

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

городское хозяйство москвы

максим гаман

capital group

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Москве проложат и обновят почти восемь километров дорог в рамках комплексного развития бывшей территории завода "МиГ", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Новые микрорайоны на бывшей площадке завода в Беговом районе столицы займут 63,55 гектара, для их связи будет создана новая улично-дорожная сеть. Для реализации проекта КРТ уже утвержден проект планировки территории "МиГа"."Он предусматривает транспортное обеспечение кварталов, которые появятся на месте бывших производственных цехов. На площадке построят новые улицы магистрального и местного значения, а также модернизируют существующие дороги общей протяженностью около 7,7 километра", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточнил глава департамента горимущества Максим Гаман, всего в рамках проекта предстоит построить две магистральные и девять местных улиц, реконструировать четыре проезда, а также обустроить велодорожки.Редевелопментом бывшей промзоны займется структура Capital Group – ООО "Энимерози", добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241108/efimov-1982705197.html

https://ria.ru/20241108/efimov-1982522886.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , городское хозяйство москвы, максим гаман, capital group