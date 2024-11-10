https://ria.ru/20241110/domodedovo-1982910909.html

В Домодедово сняли ограничения на прилет и вылет самолетов

В Домодедово сняли ограничения на прилет и вылет самолетов - РИА Новости, 10.11.2024

В Домодедово сняли ограничения на прилет и вылет самолетов

Все ограничения на прилет и вылет в аэропорту Домодедово сняты в 10.32 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 10.11.2024

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домодедово (аэропорт)

общество

москва

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Все ограничения на прилет и вылет в аэропорту Домодедово сняты в 10.32 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани."В 10.32 все ограничения на прилет и на вылет сняты. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982905611.html

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домодедово (аэропорт), общество, москва