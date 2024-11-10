https://ria.ru/20241110/dnepropetrovsk-1982974219.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 10.11.2024

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T22:46

2024-11-10T22:46

2024-11-10T23:16

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск. — Прим. ред.) были слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.В большинстве областей Украины звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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