Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области десантники прошли слаживание на полигоне - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/desantniki-1982892240.html
В Запорожской области десантники прошли слаживание на полигоне
В Запорожской области десантники прошли слаживание на полигоне - РИА Новости, 10.11.2024
В Запорожской области десантники прошли слаживание на полигоне
Военнослужащие штурмовых подразделений Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой дивизии перед отправкой на передовые позиции прошли слаживание на полигоне... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T05:08
2024-11-10T05:08
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397985_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_06e9ff61212d73be5b49fc1b45e82645.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой дивизии перед отправкой на передовые позиции прошли слаживание на полигоне в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового (горного) соединения перед выполнением боевых задач на передовых позициях прошли полный курс боевой и тактической подготовки, а также отработали боевое слаживание на полигоне в тыловом районе Запорожской области. В условиях, максимально приближенных к боевым действиям, военнослужащие осуществили штурм окопа с подавлением огневыми средствами условного противника", - говорится в сообщении. Опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, проводят интенсивные занятия по тактической и огневой подготовке. Существенное внимание уделяется полевой медицине. Каждый военнослужащий должен уметь своевременно оказать себе и товарищу первую помощь при ранении. Программа обучения дополнена с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения. Личный состав изучает и тренирует действия при перемещении в ходе боя в парах и группах как в светлое, так и в темное время суток с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры. Особое внимание также уделяется отработке ведения боевых действий при штурме украинских опорных пунктов и их зачистке, где десантники двигаются малыми группами. Во время боя в опорном пункте противника десантники также прикрывают друг друга, уничтожая при этом противника с близкого расстояния ручными осколочными гранатами и огнем из стрелкового оружия. Кроме того, одним из важнейших элементов подготовки стала организация взаимодействия штурмовых групп и экипажей бронегрупп десантно-штурмовых полков, которые доставляют личный состав к рубежу перехода в атаку, а также поддерживают и прикрывают их огнем при выполнении боевой задачи. "Все быстро меняется, поэтому каждый штурм - каждая новая какая-то задача, новые какие-то элементы добавляются, которые тоже надо учитывать. Противник применяет новые средства, новую тактику, соответственно, мы подстраиваемся. У нас есть русский дух, его никогда не сломить", - отметил командир штурмовой группы с позывным "Байкал".
https://ria.ru/20241110/voennye-1982892068.html
https://ria.ru/20241109/vsu-1982874054.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397985_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_5eceb5e1980e77b2ee49295de456f62a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Запорожской области десантники прошли слаживание на полигоне

Минобороны: десантники прошли слаживание на полигоне в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой дивизии перед отправкой на передовые позиции прошли слаживание на полигоне в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового (горного) соединения перед выполнением боевых задач на передовых позициях прошли полный курс боевой и тактической подготовки, а также отработали боевое слаживание на полигоне в тыловом районе Запорожской области. В условиях, максимально приближенных к боевым действиям, военнослужащие осуществили штурм окопа с подавлением огневыми средствами условного противника", - говорится в сообщении.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Подразделения группировки "Запад" захватили 27 опорных пунктов ВСУ
Вчера, 05:03
Опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, проводят интенсивные занятия по тактической и огневой подготовке. Существенное внимание уделяется полевой медицине. Каждый военнослужащий должен уметь своевременно оказать себе и товарищу первую помощь при ранении. Программа обучения дополнена с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.
Личный состав изучает и тренирует действия при перемещении в ходе боя в парах и группах как в светлое, так и в темное время суток с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры.
Особое внимание также уделяется отработке ведения боевых действий при штурме украинских опорных пунктов и их зачистке, где десантники двигаются малыми группами. Во время боя в опорном пункте противника десантники также прикрывают друг друга, уничтожая при этом противника с близкого расстояния ручными осколочными гранатами и огнем из стрелкового оружия.
Кроме того, одним из важнейших элементов подготовки стала организация взаимодействия штурмовых групп и экипажей бронегрупп десантно-штурмовых полков, которые доставляют личный состав к рубежу перехода в атаку, а также поддерживают и прикрывают их огнем при выполнении боевой задачи.
"Все быстро меняется, поэтому каждый штурм - каждая новая какая-то задача, новые какие-то элементы добавляются, которые тоже надо учитывать. Противник применяет новые средства, новую тактику, соответственно, мы подстраиваемся. У нас есть русский дух, его никогда не сломить", - отметил командир штурмовой группы с позывным "Байкал".
Последствия удара ВСУ по зданию сельсовета в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
ВСУ нанесли удар по зданию сельсовета в Запорожской области
9 ноября, 22:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала