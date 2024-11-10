https://ria.ru/20241110/desantniki-1982892240.html

В Запорожской области десантники прошли слаживание на полигоне

В Запорожской области десантники прошли слаживание на полигоне - РИА Новости, 10.11.2024

В Запорожской области десантники прошли слаживание на полигоне

Военнослужащие штурмовых подразделений Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой дивизии перед отправкой на передовые позиции прошли слаживание на полигоне... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T05:08

2024-11-10T05:08

2024-11-10T05:08

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой дивизии перед отправкой на передовые позиции прошли слаживание на полигоне в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового (горного) соединения перед выполнением боевых задач на передовых позициях прошли полный курс боевой и тактической подготовки, а также отработали боевое слаживание на полигоне в тыловом районе Запорожской области. В условиях, максимально приближенных к боевым действиям, военнослужащие осуществили штурм окопа с подавлением огневыми средствами условного противника", - говорится в сообщении. Опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, проводят интенсивные занятия по тактической и огневой подготовке. Существенное внимание уделяется полевой медицине. Каждый военнослужащий должен уметь своевременно оказать себе и товарищу первую помощь при ранении. Программа обучения дополнена с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения. Личный состав изучает и тренирует действия при перемещении в ходе боя в парах и группах как в светлое, так и в темное время суток с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры. Особое внимание также уделяется отработке ведения боевых действий при штурме украинских опорных пунктов и их зачистке, где десантники двигаются малыми группами. Во время боя в опорном пункте противника десантники также прикрывают друг друга, уничтожая при этом противника с близкого расстояния ручными осколочными гранатами и огнем из стрелкового оружия. Кроме того, одним из важнейших элементов подготовки стала организация взаимодействия штурмовых групп и экипажей бронегрупп десантно-штурмовых полков, которые доставляют личный состав к рубежу перехода в атаку, а также поддерживают и прикрывают их огнем при выполнении боевой задачи. "Все быстро меняется, поэтому каждый штурм - каждая новая какая-то задача, новые какие-то элементы добавляются, которые тоже надо учитывать. Противник применяет новые средства, новую тактику, соответственно, мы подстраиваемся. У нас есть русский дух, его никогда не сломить", - отметил командир штурмовой группы с позывным "Байкал".

https://ria.ru/20241110/voennye-1982892068.html

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безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)