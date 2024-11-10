https://ria.ru/20241110/demonstratsiya-1982976719.html

На пропалестинской демонстрации в Амстердаме задержали более 50 участников

На пропалестинской демонстрации в Амстердаме задержали более 50 участников - РИА Новости, 10.11.2024

На пропалестинской демонстрации в Амстердаме задержали более 50 участников

Полиция Амстердама сообщила, что задержала в воскресенье более 50 человек в ходе несанкционированной пропалестинской демонстрации на площади Дам. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T23:23

2024-11-10T23:23

2024-11-10T23:23

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ГААГА , 10 ноя - РИА Новости. Полиция Амстердама сообщила, что задержала в воскресенье более 50 человек в ходе несанкционированной пропалестинской демонстрации на площади Дам. Ранее СМИ сообщали, что около 100 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации задержаны в центре Амстердама. "Сегодня днем ​​полиция произвела более 50 арестов на площади Дам и вокруг нее", - уточнила полиция в соцсети Х. В публикации отмечается, что по поручению прокуратуры правоохранители также вывезли с площади 340 человек. В воскресенье пропалестинские демонстранты вышли на площадь Дам в Амстердаме, несмотря на действующий запрет о проведении акций в эти выходные. Полиция напомнила о запрете, однако демонстранты не последовали призыву покинуть площадь. Тогда правоохранители начали задерживать людей и вывозить их на автобусах с площади. После этого власти Амстердама решили продлить запрет на демонстрации в городе до 14 ноября. Мэр Амстердама Фемке Халсема ранее объявила о запрете демонстраций в эти выходные и введении дополнительных мер в городе после нападений на израильских футбольных фанатов в четверг. Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на четверг после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города о проведении там демонстрации. В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны. Позднее пострадавшие были выписаны из больниц. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив антисемитских характер таких нападений. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Мэрия Амстердама пообещала усилить безопасность еврейских учреждений в городе в связи с произошедшим.

https://ria.ru/20241005/frantsiya-1976553420.html

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