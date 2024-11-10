https://ria.ru/20241110/delegatsija-1982883251.html

Делегация талибов впервые примет участие в климатической конференции ООН

Делегация талибов впервые примет участие в климатической конференции ООН - РИА Новости, 10.11.2024

Делегация талибов впервые примет участие в климатической конференции ООН

Делегация талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) впервые примет участие в климатической конференции ООН... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T00:42

2024-11-10T00:42

2024-11-10T00:42

в мире

азербайджан

афганистан

кахар балхи

оон

талибан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795427786_0:71:2986:1751_1920x0_80_0_0_df62b1b228a2e15868bfb8f469998a6a.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Делегация талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) впервые примет участие в климатической конференции ООН (СОР29), которая пройдет в Азербайджане, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря афганского МИД Абдул Кахара Балхи. "Делегация афганского правительства будет в Баку", - приводит агентство слова пресс-секретаря подконтрольного талибам МИД. В конце июня делегация талибов уже принимала участие в мероприятии под эгидой ООН, а именно в одной из встреч спецпосланников 25 стран по Афганистану и представителей международных организаций. В этом году Азербайджан председательствует на COP29. Климатическая конференция запланирована на 11-22 ноября. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз).* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20241015/peskov-1978059649.html

азербайджан

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, афганистан, кахар балхи, оон, талибан