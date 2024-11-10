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Делегация талибов впервые примет участие в климатической конференции ООН - РИА Новости, 10.11.2024
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00:42 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/delegatsija-1982883251.html
Делегация талибов впервые примет участие в климатической конференции ООН
Делегация талибов впервые примет участие в климатической конференции ООН - РИА Новости, 10.11.2024
Делегация талибов впервые примет участие в климатической конференции ООН
Делегация талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) впервые примет участие в климатической конференции ООН... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:42
2024-11-10T00:42
в мире
азербайджан
афганистан
кахар балхи
оон
талибан
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Делегация талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) впервые примет участие в климатической конференции ООН (СОР29), которая пройдет в Азербайджане, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря афганского МИД Абдул Кахара Балхи. "Делегация афганского правительства будет в Баку", - приводит агентство слова пресс-секретаря подконтрольного талибам МИД. В конце июня делегация талибов уже принимала участие в мероприятии под эгидой ООН, а именно в одной из встреч спецпосланников 25 стран по Афганистану и представителей международных организаций. В этом году Азербайджан председательствует на COP29. Климатическая конференция запланирована на 11-22 ноября. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз).* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, азербайджан, афганистан, кахар балхи, оон, талибан
В мире, Азербайджан, Афганистан, Кахар Балхи, ООН, Талибан
Делегация талибов впервые примет участие в климатической конференции ООН

Делегация талибов впервые примет участие в климатической конференции ООН в Баку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗамглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн на ПМЭФ
Замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн на ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Делегация талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) впервые примет участие в климатической конференции ООН (СОР29), которая пройдет в Азербайджане, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря афганского МИД Абдул Кахара Балхи.
"Делегация афганского правительства будет в Баку", - приводит агентство слова пресс-секретаря подконтрольного талибам МИД.
В конце июня делегация талибов уже принимала участие в мероприятии под эгидой ООН, а именно в одной из встреч спецпосланников 25 стран по Афганистану и представителей международных организаций.
В этом году Азербайджан председательствует на COP29. Климатическая конференция запланирована на 11-22 ноября. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз).
Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время встречи Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 9 марта 2017 года - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Россия будет представлена на конференции ООН по климату, заявил Песков
15 октября, 05:35
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреАзербайджанАфганистанКахар БалхиООНТалибан
 
 
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