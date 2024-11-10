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Пригород Дамаска подвергся атаке израильских ВВС, сообщили СМИ
Пригород Дамаска подвергся атаке израильских ВВС, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2024
Пригород Дамаска подвергся атаке израильских ВВС, сообщили СМИ
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по району Сейида Зейнаб в южном пригороде Дамаска, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:20
2024-11-10T17:20
2024-11-10T17:34
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БЕЙРУТ, 10 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по району Сейида Зейнаб в южном пригороде Дамаска, сообщает сирийское государственное агентство САНА."По предварительным данным, Израиль атаковал район Сейида Зейнаб в пригороде Дамаска",- пишет агентство.
https://ria.ru/20241103/siriya-1981727923.html
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в мире, израиль, дамаск (город), сирия
В мире, Израиль, Дамаск (город), Сирия
Пригород Дамаска подвергся атаке израильских ВВС, сообщили СМИ
САНА: израильские ВВС ударили по району Сейида Зейнаб в южном пригороде Дамаска