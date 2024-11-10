https://ria.ru/20241110/burkina-faso-1982947475.html
Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из России
Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из России - РИА Новости, 10.11.2024
Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из России
В Уагадугу готовы изучить возможности поставок нефти или нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:41
2024-11-10T16:41
2024-11-10T16:41
россия
буркина-фасо
в мире
форум "россия — африка"
энергетика
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982926992_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_703d9b33a7ec92fc7c3016bf803682a2.jpg
СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. В Уагадугу готовы изучить возможности поставок нефти или нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре. "Мы - континентальная страна, которой всегда нужно ископаемое топливо. Мы импортируем огромные объемы углеводородов, чтобы обеспечить работу наших предприятий, поэтому Буркина-Фасо открыта, мы закупаем топливо на международном рынке. И если у России есть возможности в этой области, то я думаю, что, конечно, наши профильные министерства их изучат", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка", отвечая на соответствующий вопрос. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241110/atom-1982929909.html
россия
буркина-фасо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982926992_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f903e147e63c6078017e9b8b135f89be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, буркина-фасо, в мире, форум "россия — африка", энергетика, экономика
Россия, Буркина-Фасо, В мире, Форум "Россия — Африка", Энергетика, Экономика
Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из России
Глава МИД Траоре: в Буркина-Фасо готовы изучить возможности поставок нефти из РФ