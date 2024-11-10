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Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из России - РИА Новости, 10.11.2024
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16:41 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/burkina-faso-1982947475.html
Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из России
Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из России - РИА Новости, 10.11.2024
Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из России
В Уагадугу готовы изучить возможности поставок нефти или нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:41
2024-11-10T16:41
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. В Уагадугу готовы изучить возможности поставок нефти или нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре. "Мы - континентальная страна, которой всегда нужно ископаемое топливо. Мы импортируем огромные объемы углеводородов, чтобы обеспечить работу наших предприятий, поэтому Буркина-Фасо открыта, мы закупаем топливо на международном рынке. И если у России есть возможности в этой области, то я думаю, что, конечно, наши профильные министерства их изучат", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка", отвечая на соответствующий вопрос. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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россия, буркина-фасо, в мире, форум "россия — африка", энергетика, экономика
Россия, Буркина-Фасо, В мире, Форум "Россия — Африка", Энергетика, Экономика
Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из России

Глава МИД Траоре: в Буркина-Фасо готовы изучить возможности поставок нефти из РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка. Работа министерской конференции
Россия - Африка. Работа министерской конференции - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Россия - Африка. Работа министерской конференции
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. В Уагадугу готовы изучить возможности поставок нефти или нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре.
"Мы - континентальная страна, которой всегда нужно ископаемое топливо. Мы импортируем огромные объемы углеводородов, чтобы обеспечить работу наших предприятий, поэтому Буркина-Фасо открыта, мы закупаем топливо на международном рынке. И если у России есть возможности в этой области, то я думаю, что, конечно, наши профильные министерства их изучат", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка", отвечая на соответствующий вопрос.
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
Карамоко Жан-Мари Траоре - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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