https://ria.ru/20241110/burkina-faso-1982947475.html

Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из России

Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из России - РИА Новости, 10.11.2024

Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из России

В Уагадугу готовы изучить возможности поставок нефти или нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T16:41

2024-11-10T16:41

2024-11-10T16:41

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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. В Уагадугу готовы изучить возможности поставок нефти или нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре. "Мы - континентальная страна, которой всегда нужно ископаемое топливо. Мы импортируем огромные объемы углеводородов, чтобы обеспечить работу наших предприятий, поэтому Буркина-Фасо открыта, мы закупаем топливо на международном рынке. И если у России есть возможности в этой области, то я думаю, что, конечно, наши профильные министерства их изучат", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка", отвечая на соответствующий вопрос. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

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россия, буркина-фасо, в мире, форум "россия — африка", энергетика, экономика