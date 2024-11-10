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Буркина-Фасо интересны российские технологии в нефтяной и газовой сферах - РИА Новости, 10.11.2024
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16:39 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/burkina-faso-1982947312.html
Буркина-Фасо интересны российские технологии в нефтяной и газовой сферах
Буркина-Фасо интересны российские технологии в нефтяной и газовой сферах - РИА Новости, 10.11.2024
Буркина-Фасо интересны российские технологии в нефтяной и газовой сферах
Буркина-Фасо интересны российские технологические решения в контексте строительства нефте- и газопроводов на территории страны, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:39
2024-11-10T16:39
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Буркина-Фасо интересны российские технологические решения в контексте строительства нефте- и газопроводов на территории страны, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре. "Есть взаимное желание наших стран, чтобы компании из России могли экспортировать свои ноу-хау, свой опыт в Буркина-Фасо, а также на уровне Конфедерации (Альянса - ред.) государств Сахеля", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка", отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что сотрудничество с Москвой уже находится на хорошем уровне. "Я считаю, что профильные министерства и департаменты, которые работают над этими проектами, выстроили отношения с Россией. У меня была возможность встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ООН, и мы решили усилить сотрудничество бизнеса наших стран", - подчеркнул глава МИД Буркина-Фасо. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241110/atom-1982929909.html
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буркина-фасо, россия, в мире, форум "россия — африка"
Буркина-Фасо, Россия, В мире, Форум "Россия — Африка"
Буркина-Фасо интересны российские технологии в нефтяной и газовой сферах

Буркина-Фасо интересны российские решения в строительстве нефте- и газопроводов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Буркина-Фасо интересны российские технологические решения в контексте строительства нефте- и газопроводов на территории страны, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре.
"Есть взаимное желание наших стран, чтобы компании из России могли экспортировать свои ноу-хау, свой опыт в Буркина-Фасо, а также на уровне Конфедерации (Альянса - ред.) государств Сахеля", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка", отвечая на соответствующий вопрос.
Карамоко Жан-Мари Траоре - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Россия сделала мирный атом доступнее, заявил глава МИД Буркина-Фасо
Вчера, 14:39
Он подчеркнул, что сотрудничество с Москвой уже находится на хорошем уровне.
"Я считаю, что профильные министерства и департаменты, которые работают над этими проектами, выстроили отношения с Россией. У меня была возможность встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ООН, и мы решили усилить сотрудничество бизнеса наших стран", - подчеркнул глава МИД Буркина-Фасо.
Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
Россия - Африка. Работа министерской конференции - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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