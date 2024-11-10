https://ria.ru/20241110/burkina-faso-1982934177.html

В Буркина-Фасо призвали пересмотреть дискриминационные списки МВФ

В Буркина-Фасо призвали пересмотреть дискриминационные списки МВФ - РИА Новости, 10.11.2024

В Буркина-Фасо призвали пересмотреть дискриминационные списки МВФ

Буркина-Фасо входит в "серый" список Международного валютного фонда, но такое разделение надо пересмотреть, оно вырабатывается без участия попадающих в него... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:43

2024-11-10T15:43

2024-11-10T15:43

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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Буркина-Фасо входит в "серый" список Международного валютного фонда, но такое разделение надо пересмотреть, оно вырабатывается без участия попадающих в него стран, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Карамоко Траоре. Ранее бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявлял, что в МВФ существует черный список стран-членов фонда, которые подвергаются дискриминации на основе геополитических предпочтений. По его словам, в их числе и Буркина-Фасо. "Я могу точно сказать, что мы из этого списка выходим. Буркина-Фасо сейчас переходит в другой список, "серый", полагаю. В любом случае, эта "классификация" сделана без участия стран, включенных в нее. Я считаю, что необходимо пересмотреть такой способ управлять странами: принимать решения без их участия, навязывать какие-то решения, не принимая во внимание ситуацию в самой стране", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка". Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

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Ольга Фомченкова

в мире, буркина-фасо, россия, адлер, алексей можин, мвф