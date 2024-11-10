https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982911412.html

Над Орловской областью сбили еще два беспилотника

Над Орловской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 10.11.2024

Над Орловской областью сбили еще два беспилотника

Еще два беспилотника сбиты над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T11:15

2024-11-10T11:15

2024-11-10T11:27

специальная военная операция на украине

безопасность

орловская область

андрей клычков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще два беспилотника сбиты над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.Ранее Клычков сообщал о восьми сбитых БПЛА над Орловской областью."Вражеская атака продолжается – над Орловской областью сбиты еще два БПЛА. Пострадавших нет, повреждений не нанесено, работают оперативные службы. Наши доблестные силы ПВО продолжают круглосуточное дежурство, надежно защищая небо над Орловщиной", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, орловская область, андрей клычков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф