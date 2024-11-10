https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982911412.html
Над Орловской областью сбили еще два беспилотника
Над Орловской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 10.11.2024
Над Орловской областью сбили еще два беспилотника
Еще два беспилотника сбиты над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T11:15
2024-11-10T11:15
2024-11-10T11:27
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
андрей клычков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще два беспилотника сбиты над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.Ранее Клычков сообщал о восьми сбитых БПЛА над Орловской областью."Вражеская атака продолжается – над Орловской областью сбиты еще два БПЛА. Пострадавших нет, повреждений не нанесено, работают оперативные службы. Наши доблестные силы ПВО продолжают круглосуточное дежурство, надежно защищая небо над Орловщиной", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, орловская область, андрей клычков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Андрей Клычков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Орловской областью сбили еще два беспилотника
Орловский губернатор Клычков сообщил об еще двух сбитых украинских беспилотниках