https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982908632.html
Над Орловской областью сбили восемь беспилотников
Над Орловской областью сбили восемь беспилотников - РИА Новости, 10.11.2024
Над Орловской областью сбили восемь беспилотников
Восемь беспилотников сбито над территорией Орловской области, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T10:34
2024-11-10T10:34
2024-11-10T10:39
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
андрей клычков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Восемь беспилотников сбито над территорией Орловской области, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня утром на территории Орловской области отражена очередная атака противника - средствами противовоздушной обороны сбито восемь вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий", - написал он.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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орловская область, безопасность, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность, Андрей Клычков
Над Орловской областью сбили восемь беспилотников
Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили восемь беспилотников