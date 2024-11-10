https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982908632.html

Над Орловской областью сбили восемь беспилотников

Над Орловской областью сбили восемь беспилотников - РИА Новости, 10.11.2024

Над Орловской областью сбили восемь беспилотников

Восемь беспилотников сбито над территорией Орловской области, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:34

2024-11-10T10:34

2024-11-10T10:39

специальная военная операция на украине

орловская область

безопасность

андрей клычков

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Восемь беспилотников сбито над территорией Орловской области, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня утром на территории Орловской области отражена очередная атака противника - средствами противовоздушной обороны сбито восемь вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий", - написал он.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

орловская область

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2024

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орловская область, безопасность, андрей клычков