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В Раменском женщина пострадала из-за упавшего беспилотника - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 10.11.2024 (обновлено: 11:10 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982905611.html
В Раменском женщина пострадала из-за упавшего беспилотника
В Раменском женщина пострадала из-за упавшего беспилотника - РИА Новости, 10.11.2024
В Раменском женщина пострадала из-за упавшего беспилотника
После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T10:04
2024-11-10T11:10
специальная военная операция на украине
раменское
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
москва
сергей собянин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву."В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с больницу с ожогами лица, шеи и рук - состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь", - написал Воробьев.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
раменское
московская область (подмосковье)
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раменское, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Раменское, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Раменском женщина пострадала из-за упавшего беспилотника

В Подмосковье женщина получила ожоги при атаке беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.
"В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с больницу с ожогами лица, шеи и рук - состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь", - написал Воробьев.
Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРаменскоеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМоскваСергей СобянинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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