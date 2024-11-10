https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982905611.html

В Раменском женщина пострадала из-за упавшего беспилотника

В Раменском женщина пострадала из-за упавшего беспилотника - РИА Новости, 10.11.2024

В Раменском женщина пострадала из-за упавшего беспилотника

После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:04

2024-11-10T10:04

2024-11-10T11:10

специальная военная операция на украине

раменское

происшествия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

москва

сергей собянин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву."В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с больницу с ожогами лица, шеи и рук - состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь", - написал Воробьев.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

раменское

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

раменское, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф