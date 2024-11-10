https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982905611.html
В Раменском женщина пострадала из-за упавшего беспилотника
В Раменском женщина пострадала из-за упавшего беспилотника - РИА Новости, 10.11.2024
В Раменском женщина пострадала из-за упавшего беспилотника
После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T10:04
2024-11-10T10:04
2024-11-10T11:10
специальная военная операция на украине
раменское
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
москва
сергей собянин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву."В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с больницу с ожогами лица, шеи и рук - состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь", - написал Воробьев.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Раменском женщина пострадала из-за упавшего беспилотника
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