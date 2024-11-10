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В Подмосковье сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 10.11.2024 (обновлено: 09:30 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982903046.html
В Подмосковье сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву
В Подмосковье сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024
В Подмосковье сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву
Еще пять беспилотников, летевших на Москву, сбиты в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:29
2024-11-10T09:30
специальная военная операция на украине
безопасность
раменский
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще пять беспилотников, летевших на Москву, сбиты в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о 17 сбитых БПЛА."При отражении атаки вражеских беспилотников сбито еще пять штук в городских округах Раменское и Домодедово. На данный момент уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
раменский
москва
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безопасность, раменский, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Раменский, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт)
В Подмосковье сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву

Собянин: ПВО сбила всего 22 беспилотника, летевших на Москву

© РИА Новости / Виталий ТимкивПусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4 - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще пять беспилотников, летевших на Москву, сбиты в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал о 17 сбитых БПЛА.
"При отражении атаки вражеских беспилотников сбито еще пять штук в городских округах Раменское и Домодедово. На данный момент уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРаменскийМоскваМосковская область (Подмосковье)Сергей СобянинДомодедово (аэропорт)
 
 
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