https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982903046.html

В Подмосковье сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву

В Подмосковье сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024

В Подмосковье сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву

Еще пять беспилотников, летевших на Москву, сбиты в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T09:29

2024-11-10T09:29

2024-11-10T09:30

специальная военная операция на украине

безопасность

раменский

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще пять беспилотников, летевших на Москву, сбиты в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о 17 сбитых БПЛА."При отражении атаки вражеских беспилотников сбито еще пять штук в городских округах Раменское и Домодедово. На данный момент уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

раменский

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, раменский, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт)