https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982903046.html
В Подмосковье сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву
В Подмосковье сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024
В Подмосковье сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву
Еще пять беспилотников, летевших на Москву, сбиты в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:29
2024-11-10T09:29
2024-11-10T09:30
специальная военная операция на украине
безопасность
раменский
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московская область (подмосковье)
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще пять беспилотников, летевших на Москву, сбиты в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о 17 сбитых БПЛА."При отражении атаки вражеских беспилотников сбито еще пять штук в городских округах Раменское и Домодедово. На данный момент уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Подмосковье сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву
Собянин: ПВО сбила всего 22 беспилотника, летевших на Москву