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ПВО сбила еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:14 10.11.2024 (обновлено: 09:22 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982902340.html
ПВО сбила еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово
ПВО сбила еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово - РИА Новости, 10.11.2024
ПВО сбила еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово
Еще пять беспилотников сбито в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:14
2024-11-10T09:22
раменский
домодедово (аэропорт)
безопасность
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
москва
коломна
сергей собянин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще пять беспилотников сбито в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о том, что сбито 12 беспилотников в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна."Продолжается работа ПВО Минобороны. Сбито еще пять беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
раменский
московская область (подмосковье)
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раменский, домодедово (аэропорт), безопасность, московская область (подмосковье), москва, коломна, сергей собянин
Раменский, Домодедово (аэропорт), Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Москва, Коломна, Сергей Собянин
ПВО сбила еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово

Собянин: в Раменском и Домодедово сбили еще 5 беспилотников, летевших на Москву

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще пять беспилотников сбито в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал о том, что сбито 12 беспилотников в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.
"Продолжается работа ПВО Минобороны. Сбито еще пять беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сказал Собянин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРаменскийДомодедово (аэропорт)БезопасностьМосковская область (Подмосковье)МоскваКоломнаСергей Собянин
 
 
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