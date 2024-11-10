https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982902340.html

ПВО сбила еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово

ПВО сбила еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово - РИА Новости, 10.11.2024

ПВО сбила еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово

Еще пять беспилотников сбито в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T09:14

2024-11-10T09:14

2024-11-10T09:22

раменский

домодедово (аэропорт)

безопасность

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

москва

коломна

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще пять беспилотников сбито в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о том, что сбито 12 беспилотников в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна."Продолжается работа ПВО Минобороны. Сбито еще пять беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

раменский

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

раменский, домодедово (аэропорт), безопасность, московская область (подмосковье), москва, коломна, сергей собянин