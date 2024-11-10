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ПВО сбила еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово
ПВО сбила еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово - РИА Новости, 10.11.2024
ПВО сбила еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово
Еще пять беспилотников сбито в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:14
2024-11-10T09:14
2024-11-10T09:22
раменский
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безопасность
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще пять беспилотников сбито в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о том, что сбито 12 беспилотников в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна."Продолжается работа ПВО Минобороны. Сбито еще пять беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПВО сбила еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово
Собянин: в Раменском и Домодедово сбили еще 5 беспилотников, летевших на Москву