https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982895612.html

В Брянской области уничтожили 14 беспилотников

В Брянской области уничтожили 14 беспилотников - РИА Новости, 10.11.2024

В Брянской области уничтожили 14 беспилотников

Четырнадцать беспилотников самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T06:47

2024-11-10T06:47

2024-11-10T06:53

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Четырнадцать беспилотников самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241110/drony-1982895196.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность