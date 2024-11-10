https://ria.ru/20241110/bespilotnik-1982892792.html
В Брянской области уничтожили три беспилотника
В Брянской области уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 10.11.2024
В Брянской области уничтожили три беспилотника
Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T05:31
2024-11-10T05:31
2024-11-10T05:31
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают экстренные службы.
https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973087527.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили три беспилотника
Богомаз: в Брянской области уничтожили три беспилотника самолетного типа