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Лавров заявил о прогрессе в развитии отношений со странами Африки - РИА Новости, 10.11.2024
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09:27 10.11.2024 (обновлено: 09:53 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/afrika-1982902858.html
Лавров заявил о прогрессе в развитии отношений со странами Африки
Лавров заявил о прогрессе в развитии отношений со странами Африки - РИА Новости, 10.11.2024
Лавров заявил о прогрессе в развитии отношений со странами Африки
Темп, который был задан саммитами Россия-Африка, помогает развивать отношения с регионом по нарастающей, прогресс есть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:27
2024-11-10T09:53
россия
африка
сергей лавров
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Темп, который был задан саммитами Россия-Африка, помогает развивать отношения с регионом по нарастающей, прогресс есть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Тот темп, который был задан двумя предыдущими саммитами, помогает развивать наши отношения по нарастающей. Мы видим прогресс на всех направлениях", - сказал Лавров в ходе пленарного заседания первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.Он отметил значительное повышение контактов между Россией и странами Африки на высшем и министерском уровнях.Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241109/afrika-1982862649.html
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россия, африка, сергей лавров, в мире
Россия, Африка, Сергей Лавров, В мире
Лавров заявил о прогрессе в развитии отношений со странами Африки

Лавров заявил о значительном повышении контактов между Россией и странами Африки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Темп, который был задан саммитами Россия-Африка, помогает развивать отношения с регионом по нарастающей, прогресс есть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Тот темп, который был задан двумя предыдущими саммитами, помогает развивать наши отношения по нарастающей. Мы видим прогресс на всех направлениях", - сказал Лавров в ходе пленарного заседания первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
Он отметил значительное повышение контактов между Россией и странами Африки на высшем и министерском уровнях.
Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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РоссияАфрикаСергей ЛавровВ мире
 
 
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