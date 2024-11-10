https://ria.ru/20241110/afrika-1982902858.html

Лавров заявил о прогрессе в развитии отношений со странами Африки

Лавров заявил о прогрессе в развитии отношений со странами Африки - РИА Новости, 10.11.2024

Лавров заявил о прогрессе в развитии отношений со странами Африки

Темп, который был задан саммитами Россия-Африка, помогает развивать отношения с регионом по нарастающей, прогресс есть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T09:27

2024-11-10T09:27

2024-11-10T09:53

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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Темп, который был задан саммитами Россия-Африка, помогает развивать отношения с регионом по нарастающей, прогресс есть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Тот темп, который был задан двумя предыдущими саммитами, помогает развивать наши отношения по нарастающей. Мы видим прогресс на всех направлениях", - сказал Лавров в ходе пленарного заседания первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.Он отметил значительное повышение контактов между Россией и странами Африки на высшем и министерском уровнях.Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

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россия, африка, сергей лавров, в мире