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Нижний Новгород принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 10.11.2024 (обновлено: 12:03 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/aeroport-1982915896.html
Нижний Новгород принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву
Нижний Новгород принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву - РИА Новости, 10.11.2024
Нижний Новгород принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву
Аэропорт в Нижнем Новгороде принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:01
2024-11-10T12:03
специальная военная операция на украине
нижний новгород
москва
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Аэропорт в Нижнем Новгороде принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "На 11.10 10 ноября Международный аэропорт Нижнего Новгорода им.В.П.Чкалова принял в качестве запасного 14 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. С пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпании", - говорится в сообщении. Отмечается, что собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются по расписанию. Ранее Росавиация сообщила о том, что утром в воскресенье временные ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 воздушных судов. В 11 часов было объявлено о снятии ограничений.
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982914171.html
нижний новгород
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нижний новгород, москва, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Специальная военная операция на Украине, Нижний Новгород, Москва, Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
Нижний Новгород принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву

Аэропорт "Чкалов" в Нижнем Новгороде принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Здание Международного аэропорта в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Аэропорт в Нижнем Новгороде принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"На 11.10 10 ноября Международный аэропорт Нижнего Новгорода им.В.П.Чкалова принял в качестве запасного 14 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. С пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются по расписанию.
Ранее Росавиация сообщила о том, что утром в воскресенье временные ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 воздушных судов. В 11 часов было объявлено о снятии ограничений.
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Специальная военная операция на УкраинеНижний НовгородМоскваЖуковскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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