https://ria.ru/20241110/aeroport-1982915896.html

Нижний Новгород принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву

Нижний Новгород принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву - РИА Новости, 10.11.2024

Нижний Новгород принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву

Аэропорт в Нижнем Новгороде принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:01

2024-11-10T12:01

2024-11-10T12:03

специальная военная операция на украине

нижний новгород

москва

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Аэропорт в Нижнем Новгороде принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "На 11.10 10 ноября Международный аэропорт Нижнего Новгорода им.В.П.Чкалова принял в качестве запасного 14 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. С пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпании", - говорится в сообщении. Отмечается, что собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются по расписанию. Ранее Росавиация сообщила о том, что утром в воскресенье временные ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 воздушных судов. В 11 часов было объявлено о снятии ограничений.

https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982914171.html

нижний новгород

москва

жуковский

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Ольга Фомченкова

нижний новгород, москва, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)