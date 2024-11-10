https://ria.ru/20241110/aeroport-1982915896.html
Нижний Новгород принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву
Нижний Новгород принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву - РИА Новости, 10.11.2024
Нижний Новгород принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву
Аэропорт в Нижнем Новгороде принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:01
2024-11-10T12:01
2024-11-10T12:03
специальная военная операция на украине
нижний новгород
москва
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Аэропорт в Нижнем Новгороде принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "На 11.10 10 ноября Международный аэропорт Нижнего Новгорода им.В.П.Чкалова принял в качестве запасного 14 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. С пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпании", - говорится в сообщении. Отмечается, что собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются по расписанию. Ранее Росавиация сообщила о том, что утром в воскресенье временные ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 воздушных судов. В 11 часов было объявлено о снятии ограничений.
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982914171.html
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, москва, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Специальная военная операция на Украине, Нижний Новгород, Москва, Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
Нижний Новгород принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву
Аэропорт "Чкалов" в Нижнем Новгороде принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву