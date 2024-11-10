https://ria.ru/20241110/aeroflot-1982918888.html
"Аэрофлот" опроверг сообщения о неопознанных аппаратах рядом с бортом
"Аэрофлот" опроверг сообщения о неопознанных аппаратах рядом с бортом - РИА Новости, 10.11.2024
"Аэрофлот" опроверг сообщения о неопознанных аппаратах рядом с бортом
Командир воздушного судна рейса Бухара-Москва не докладывал об обнаружении неопознанных летательных аппаратов и не наблюдал их визуально и на радаре, сообщили в РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:50
2024-11-10T12:50
2024-11-10T12:50
москва
аэрофлот
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Командир воздушного судна рейса Бухара-Москва не докладывал об обнаружении неопознанных летательных аппаратов и не наблюдал их визуально и на радаре, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". "В связи с распространением недостоверной информации в ряде телеграмм-каналов "Аэрофлот" сообщает, что экипаж рейса SU1877 Бухара - Москва за 10 ноября выполнил штатный заход на посадку. Командир воздушного судна не докладывал об обнаружении неопознанных летательных аппаратов и не наблюдал их как визуально, так и на радаре", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241030/samolet-1980883334.html
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москва, аэрофлот, происшествия
Москва, Аэрофлот, Происшествия
"Аэрофлот" опроверг сообщения о неопознанных аппаратах рядом с бортом
"Аэрофлот": экипаж рейса Бухара — Москва не наблюдал неопознанных аппаратов