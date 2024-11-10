Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" опроверг сообщения о неопознанных аппаратах рядом с бортом - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/aeroflot-1982918888.html
"Аэрофлот" опроверг сообщения о неопознанных аппаратах рядом с бортом
"Аэрофлот" опроверг сообщения о неопознанных аппаратах рядом с бортом - РИА Новости, 10.11.2024
"Аэрофлот" опроверг сообщения о неопознанных аппаратах рядом с бортом
Командир воздушного судна рейса Бухара-Москва не докладывал об обнаружении неопознанных летательных аппаратов и не наблюдал их визуально и на радаре, сообщили в РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:50
2024-11-10T12:50
москва
аэрофлот
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_332938dbfdae8b8f7daf4ca4e49a7d98.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Командир воздушного судна рейса Бухара-Москва не докладывал об обнаружении неопознанных летательных аппаратов и не наблюдал их визуально и на радаре, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". "В связи с распространением недостоверной информации в ряде телеграмм-каналов "Аэрофлот" сообщает, что экипаж рейса SU1877 Бухара - Москва за 10 ноября выполнил штатный заход на посадку. Командир воздушного судна не докладывал об обнаружении неопознанных летательных аппаратов и не наблюдал их как визуально, так и на радаре", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241030/samolet-1980883334.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_acfc8ac02b3856ce899c80eca58a445c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, аэрофлот, происшествия
Москва, Аэрофлот, Происшествия
"Аэрофлот" опроверг сообщения о неопознанных аппаратах рядом с бортом

"Аэрофлот": экипаж рейса Бухара — Москва не наблюдал неопознанных аппаратов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Командир воздушного судна рейса Бухара-Москва не докладывал об обнаружении неопознанных летательных аппаратов и не наблюдал их визуально и на радаре, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
"В связи с распространением недостоверной информации в ряде телеграмм-каналов "Аэрофлот" сообщает, что экипаж рейса SU1877 Бухара - Москва за 10 ноября выполнил штатный заход на посадку. Командир воздушного судна не докладывал об обнаружении неопознанных летательных аппаратов и не наблюдал их как визуально, так и на радаре", — говорится в сообщении.
Взлетно-посадочная полоса в Международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с посадкой рейса в Анталью
30 октября, 12:15
 
МоскваАэрофлотПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала