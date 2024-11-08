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Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов
Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 08.11.2024
Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов
Золотые резервы России по итогам октября достигли рекордных 207,7 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:20
2024-11-08T16:20
2024-11-08T17:01
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Золотые резервы России по итогам октября достигли рекордных 207,7 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка. Так, в прошлом месяце вложения России в золото выросли почти на четыре процента, обновив рекорд, установленный в сентябре на уровне 199,8 миллиарда. Удельный вес золота в российских золотовалютных резервах увеличился с 31,5 процента месяцем ранее до 32,9. Это стало новым максимумом с ноября 1999 года: тогда доля этого драгметалла составляла 34 процента. Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993-го — на уровне 56,9 процента, а минимальная — в июне 2007 года: лишь 2,1 процента.Ранее сегодня ЦБ сообщил, что международные резервы России по состоянию на утро 1 ноября снизились до 631,6 миллиарда долларов с 633,7 миллиарда на 1 октября.
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РИА Новости
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов
ЦБ: золотые резервы России по итогам октября достигли рекордных $207,7 млрд