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Жестянников: более 1200 вопросов рассмотрели депутаты ПАСЗР за 30 лет - РИА Новости, 08.11.2024
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Вологодская область
 
10:40 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/zhestyannikov-1982603665.html
Жестянников: более 1200 вопросов рассмотрели депутаты ПАСЗР за 30 лет
Жестянников: более 1200 вопросов рассмотрели депутаты ПАСЗР за 30 лет - РИА Новости, 08.11.2024
Жестянников: более 1200 вопросов рассмотрели депутаты ПАСЗР за 30 лет
Более 1200 вопросов было рассмотрено на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) на Вологодчине за 30 лет существования, сообщает... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:40
2024-11-08T10:40
вологодская область
георгий филимонов
сергей жестянников
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 1200 вопросов было рассмотрено на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) на Вологодчине за 30 лет существования, сообщает пресс-служба Заксобрания Вологодской области. 7 ноября на Вологодчине прошла юбилейная конференция ПАСЗР. Ассоциация была образована ровно 30 лет назад по инициативе Вологодской области и объединяет 11 регионов для совместного продвижения инициатив на федеральный уровень. По случаю 30-летия ПАСЗР с обращением к депутатам выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Я сердечно приветствую руководителей органов законодательной власти субъектов Северо-Западного федерального округа в нашей благодатной, гостеприимной Вологодской области. Наш регион становится трендсеттером, первопроходцем в нормативной деятельности. Для меня это предмет особой гордости", - сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что во многом это заслуга команды юристов, которая работает в областном правительстве в связке с Заксобранием области. Отдельную благодарность Филимонов выразил председателю регионального парламента Сергею Жестянникову. "Всего за 30 лет состоялось 66 конференций ПАСЗР, на которых было рассмотрено более 1200 вопросов, 165 из которых – проекты федеральных законов и порядка 450 обращений в федеральные органы власти. Вологодская область по количеству внесенных инициатив занимает первое место. Мы вместе должны работать над развитием законодательной архитектуры", - сказал Жестянников. Также участники конференции ПАСЗР единогласно проголосовали за распространение вологодской инициативы о компенсации ветеранам боевых действий 50% стоимости коммунальных услуг на все регионы России. Жестянников отметил, что по инициативе губернатора Вологодской области в июне этого года был принят закон, согласно которому с 1 июля ветераны боевых действий в регионе получили право на оплату 50% коммунальных услуг и получение ежегодной денежной компенсации в 10 тысяч рублей на приобретение топлива и 4,1 тысячи рублей на покупку сжиженного газа в том случае, если они живут в неблагоустроенных домах. "Мы считаем, что в современных реалиях с учетом заслуг ветеранов боевых действий перед обществом и государством крайне важно принятие этого закона. Такая мера позволит обеспечить ветеранам боевых действий более высокий уровень их социальной защиты и достойную жизнь. В Вологодской области вопрос решен, и мы вышли с инициативой распространить такую меру поддержки на всю страну", - сказал Жестянников.
https://ria.ru/20241106/zhestyannikov-1982175142.html
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георгий филимонов, сергей жестянников, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Георгий Филимонов, Сергей Жестянников, Законодательное Собрание Вологодской области

Жестянников: более 1200 вопросов рассмотрели депутаты ПАСЗР за 30 лет

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 1200 вопросов было рассмотрено на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) на Вологодчине за 30 лет существования, сообщает пресс-служба Заксобрания Вологодской области.
7 ноября на Вологодчине прошла юбилейная конференция ПАСЗР. Ассоциация была образована ровно 30 лет назад по инициативе Вологодской области и объединяет 11 регионов для совместного продвижения инициатив на федеральный уровень.
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По случаю 30-летия ПАСЗР с обращением к депутатам выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"Я сердечно приветствую руководителей органов законодательной власти субъектов Северо-Западного федерального округа в нашей благодатной, гостеприимной Вологодской области. Наш регион становится трендсеттером, первопроходцем в нормативной деятельности. Для меня это предмет особой гордости", - сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что во многом это заслуга команды юристов, которая работает в областном правительстве в связке с Заксобранием области. Отдельную благодарность Филимонов выразил председателю регионального парламента Сергею Жестянникову.
"Всего за 30 лет состоялось 66 конференций ПАСЗР, на которых было рассмотрено более 1200 вопросов, 165 из которых – проекты федеральных законов и порядка 450 обращений в федеральные органы власти. Вологодская область по количеству внесенных инициатив занимает первое место. Мы вместе должны работать над развитием законодательной архитектуры", - сказал Жестянников.
Также участники конференции ПАСЗР единогласно проголосовали за распространение вологодской инициативы о компенсации ветеранам боевых действий 50% стоимости коммунальных услуг на все регионы России.
Жестянников отметил, что по инициативе губернатора Вологодской области в июне этого года был принят закон, согласно которому с 1 июля ветераны боевых действий в регионе получили право на оплату 50% коммунальных услуг и получение ежегодной денежной компенсации в 10 тысяч рублей на приобретение топлива и 4,1 тысячи рублей на покупку сжиженного газа в том случае, если они живут в неблагоустроенных домах.
"Мы считаем, что в современных реалиях с учетом заслуг ветеранов боевых действий перед обществом и государством крайне важно принятие этого закона. Такая мера позволит обеспечить ветеранам боевых действий более высокий уровень их социальной защиты и достойную жизнь. В Вологодской области вопрос решен, и мы вышли с инициативой распространить такую меру поддержки на всю страну", - сказал Жестянников.
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Вологодская областьГеоргий ФилимоновСергей ЖестянниковЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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