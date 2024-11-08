Рейтинг@Mail.ru
Число жертв операции Израиля в Газе превысило 43 с половиной тысячи человек - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/zhertvy-1982735261.html
Число жертв операции Израиля в Газе превысило 43 с половиной тысячи человек
Число жертв операции Израиля в Газе превысило 43 с половиной тысячи человек - РИА Новости, 08.11.2024
Число жертв операции Израиля в Газе превысило 43 с половиной тысячи человек
Число жертв в результате военных действий Израиля среди населения палестинского сектора Газа с 7 октября 2023 года превысило 43,5 тысячи человек, сообщило в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:39
2024-11-08T17:39
в мире
израиль
россия
москва
хамас
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977467790_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_371b96882803a696cf28ac2c7573ec0e.jpg
ДОХА, 8 ноя - РИА Новости. Число жертв в результате военных действий Израиля среди населения палестинского сектора Газа с 7 октября 2023 года превысило 43,5 тысячи человек, сообщило в пятницу министерство здравоохранения в секторе. "В результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа с 7 октября 2023 года число были убиты 43 508 человек и 102 684 ранены", - отметили в министерстве. При этом, по его данным, за последние сутки израильская армия убила три семьи в секторе Газа, а всего от израильских ударов погибли 39 человек и 123 получили ранения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241101/bapor-1981256358.html
https://ria.ru/20241104/tsakhal-1981820640.html
израиль
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977467790_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_ed2c8f9ad69de9697ec4ec2de7c72137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв операции Израиля в Газе превысило 43 с половиной тысячи человек

Минздрав: число жертв операции Израиля в Газе превысило 43,5 тысячи человек

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара
Последствия израильского удара - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 8 ноя - РИА Новости. Число жертв в результате военных действий Израиля среди населения палестинского сектора Газа с 7 октября 2023 года превысило 43,5 тысячи человек, сообщило в пятницу министерство здравоохранения в секторе.
"В результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа с 7 октября 2023 года число были убиты 43 508 человек и 102 684 ранены", - отметили в министерстве.
Беженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Лаззарини: ЦАХАЛ повредила офис агентства ООН по помощи беженцам
1 ноября, 02:11
При этом, по его данным, за последние сутки израильская армия убила три семьи в секторе Газа, а всего от израильских ударов погибли 39 человек и 123 получили ранения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
ЦАХАЛ нанесла удар по Дамаску, пишут СМИ
4 ноября, 18:25
 
В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала