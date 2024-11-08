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Число жертв операции Израиля в Газе превысило 43 с половиной тысячи человек

Число жертв операции Израиля в Газе превысило 43 с половиной тысячи человек - РИА Новости, 08.11.2024

Число жертв операции Израиля в Газе превысило 43 с половиной тысячи человек

Число жертв в результате военных действий Израиля среди населения палестинского сектора Газа с 7 октября 2023 года превысило 43,5 тысячи человек, сообщило в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:39

2024-11-08T17:39

2024-11-08T17:39

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ДОХА, 8 ноя - РИА Новости. Число жертв в результате военных действий Израиля среди населения палестинского сектора Газа с 7 октября 2023 года превысило 43,5 тысячи человек, сообщило в пятницу министерство здравоохранения в секторе. "В результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа с 7 октября 2023 года число были убиты 43 508 человек и 102 684 ранены", - отметили в министерстве. При этом, по его данным, за последние сутки израильская армия убила три семьи в секторе Газа, а всего от израильских ударов погибли 39 человек и 123 получили ранения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241101/bapor-1981256358.html

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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024