https://ria.ru/20241108/zemletryasenie-1982688078.html
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 08.11.2024
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у южного побережья Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:33
2024-11-08T15:33
2024-11-08T15:35
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у южного побережья Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте. По данным центра, землетрясение было зафиксировано в 11.38 по времени UTC (14.38 мск) в 12 километрах к северо-востоку от южной провинции Чили Айсен. Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20241107/zemletrjasenie-1982418840.html
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