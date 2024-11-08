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"Будет больно". Захарова обратилась к ЕС с предложением по Украине - РИА Новости, 08.11.2024
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10:19 08.11.2024 (обновлено: 10:32 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/zaharova-1982599187.html
"Будет больно". Захарова обратилась к ЕС с предложением по Украине
"Будет больно". Захарова обратилась к ЕС с предложением по Украине - РИА Новости, 08.11.2024
"Будет больно". Захарова обратилась к ЕС с предложением по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ЕС передать официальному Киеву собственность Зеленского и его команды вместо незаконно... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:19
2024-11-08T10:32
специальная военная операция на украине
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мария захарова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ЕС передать официальному Киеву собственность Зеленского и его команды вместо незаконно конфискованных российских активов. Об этом она заявила в Telegram-канале."Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов. Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка?" - написала она. Она добавила, что у них в закромах не меньше ресурсов. "А если поскрести по сусекам Порошенко, Яценюка, Коломойского, Кличко, Авакова, Тягнибока и остального ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну и поубивало граждан, то экономику Украины можно будет реанимировать", - отметила Захарова. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982470685.html
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россия, украина, мария захарова, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Мария Захарова, Евросоюз, В мире
"Будет больно". Захарова обратилась к ЕС с предложением по Украине

Захарова предложила ЕС передать Киеву собственность Зеленского вместо активов РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ЕС передать официальному Киеву собственность Зеленского и его команды вместо незаконно конфискованных российских активов. Об этом она заявила в Telegram-канале.
"Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов. Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка?" - написала она.
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Она добавила, что у них в закромах не меньше ресурсов.
«
"А если поскрести по сусекам Порошенко, Яценюка, Коломойского, Кличко, Авакова, Тягнибока и остального ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну и поубивало граждан, то экономику Украины можно будет реанимировать", - отметила Захарова.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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