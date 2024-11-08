"Будет больно". Захарова обратилась к ЕС с предложением по Украине
Захарова предложила ЕС передать Киеву собственность Зеленского вместо активов РФ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ЕС передать официальному Киеву собственность Зеленского и его команды вместо незаконно конфискованных российских активов. Об этом она заявила в Telegram-канале.
"Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов. Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка?" - написала она.
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Она добавила, что у них в закромах не меньше ресурсов.
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"А если поскрести по сусекам Порошенко, Яценюка, Коломойского, Кличко, Авакова, Тягнибока и остального ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну и поубивало граждан, то экономику Украины можно будет реанимировать", - отметила Захарова.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.