Рейтинг@Mail.ru
Замглавы ярославского угрозыска обвинили по статье о сбыте наркотиков - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/yaroslavl-1982678772.html
Замглавы ярославского угрозыска обвинили по статье о сбыте наркотиков
Замглавы ярославского угрозыска обвинили по статье о сбыте наркотиков - РИА Новости, 08.11.2024
Замглавы ярославского угрозыска обвинили по статье о сбыте наркотиков
Замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области обвиняется по статье о производстве или сбыте наркотиков, следует из данных картотеки... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:15
2024-11-08T15:15
происшествия
ярославская область
россия
ярославль
ярославский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области обвиняется по статье о производстве или сбыте наркотиков, следует из данных картотеки Ярославского областного суда. В октябре источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что по подозрению в получении взятки задержан замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александр Репин. В УМВД по Ярославской области в ответ на запрос агентства о том, действительно ли задержан Репин и что ему вменяют, подтвердили только факт "пресечения противоправной деятельности сотрудника управления уголовного розыска". Позже Кировский районный суд Ярославля сообщил об аресте Александра Репина сроком до 14 декабря. Ни вменяемую Репину статью, ни суть инкриминируемого ему преступления официально не раскрывали. "В Ярославский областной суд поступила апелляционная жалоба защитника заместителя начальника УУР УМВД России по Ярославской области Репина А.С. на постановление Кировского районного суда… которым в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили журналистам в пресс-службе суда. Согласно картотеке, Репин обвиняется по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В СУСК и прокуратуре региона дело полицейского по-прежнему не комментируют.
https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982613758.html
https://ria.ru/20240927/narkotiki-1975121683.html
ярославская область
россия
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7605df11d04357d11ceea7579b801f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, россия, ярославль, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославская область, Россия, Ярославль, Ярославский областной суд
Замглавы ярославского угрозыска обвинили по статье о сбыте наркотиков

Замглавы УУР УМВД по Ярославской области проходит по статье о сбыте наркотиков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области обвиняется по статье о производстве или сбыте наркотиков, следует из данных картотеки Ярославского областного суда.
В октябре источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что по подозрению в получении взятки задержан замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александр Репин. В УМВД по Ярославской области в ответ на запрос агентства о том, действительно ли задержан Репин и что ему вменяют, подтвердили только факт "пресечения противоправной деятельности сотрудника управления уголовного розыска". Позже Кировский районный суд Ярославля сообщил об аресте Александра Репина сроком до 14 декабря. Ни вменяемую Репину статью, ни суть инкриминируемого ему преступления официально не раскрывали.
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Крупнейшие партии наркотиков, изъятые в России в 2019-2024 годах
Вчера, 11:15
Ярославский областной суд поступила апелляционная жалоба защитника заместителя начальника УУР УМВД России по Ярославской области Репина А.С. на постановление Кировского районного суда… которым в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили журналистам в пресс-службе суда.
Согласно картотеке, Репин обвиняется по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
В СУСК и прокуратуре региона дело полицейского по-прежнему не комментируют.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Челябинске участкового задержали с 44 свертками с наркотиками
27 сентября, 17:01
 
ПроисшествияЯрославская областьРоссияЯрославльЯрославский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала