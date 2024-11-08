Замглавы ярославского угрозыска обвинили по статье о сбыте наркотиков
Замглавы УУР УМВД по Ярославской области проходит по статье о сбыте наркотиков
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области обвиняется по статье о производстве или сбыте наркотиков, следует из данных картотеки Ярославского областного суда.
В октябре источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что по подозрению в получении взятки задержан замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александр Репин. В УМВД по Ярославской области в ответ на запрос агентства о том, действительно ли задержан Репин и что ему вменяют, подтвердили только факт "пресечения противоправной деятельности сотрудника управления уголовного розыска". Позже Кировский районный суд Ярославля сообщил об аресте Александра Репина сроком до 14 декабря. Ни вменяемую Репину статью, ни суть инкриминируемого ему преступления официально не раскрывали.
"В Ярославский областной суд поступила апелляционная жалоба защитника заместителя начальника УУР УМВД России по Ярославской области Репина А.С. на постановление Кировского районного суда… которым в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили журналистам в пресс-службе суда.
Согласно картотеке, Репин обвиняется по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
В СУСК и прокуратуре региона дело полицейского по-прежнему не комментируют.
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