https://ria.ru/20241108/yaroslavl-1982678772.html

Замглавы ярославского угрозыска обвинили по статье о сбыте наркотиков

Замглавы ярославского угрозыска обвинили по статье о сбыте наркотиков - РИА Новости, 08.11.2024

Замглавы ярославского угрозыска обвинили по статье о сбыте наркотиков

Замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области обвиняется по статье о производстве или сбыте наркотиков, следует из данных картотеки... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:15

2024-11-08T15:15

2024-11-08T15:15

происшествия

ярославская область

россия

ярославль

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области обвиняется по статье о производстве или сбыте наркотиков, следует из данных картотеки Ярославского областного суда. В октябре источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что по подозрению в получении взятки задержан замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александр Репин. В УМВД по Ярославской области в ответ на запрос агентства о том, действительно ли задержан Репин и что ему вменяют, подтвердили только факт "пресечения противоправной деятельности сотрудника управления уголовного розыска". Позже Кировский районный суд Ярославля сообщил об аресте Александра Репина сроком до 14 декабря. Ни вменяемую Репину статью, ни суть инкриминируемого ему преступления официально не раскрывали. "В Ярославский областной суд поступила апелляционная жалоба защитника заместителя начальника УУР УМВД России по Ярославской области Репина А.С. на постановление Кировского районного суда… которым в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили журналистам в пресс-службе суда. Согласно картотеке, Репин обвиняется по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В СУСК и прокуратуре региона дело полицейского по-прежнему не комментируют.

https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982613758.html

https://ria.ru/20240927/narkotiki-1975121683.html

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ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославская область, россия, ярославль, ярославский областной суд