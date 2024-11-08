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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 08.11.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздались в пятницу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:26
2024-11-08T10:26
2024-11-08T10:26
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херсон
херсонская область
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в пятницу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении СМИ, опубликованном в его Telegram-канале. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
херсон
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы