https://ria.ru/20241108/vzryvy-1982576461.html

СМИ: в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

СМИ: в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 08.11.2024

СМИ: в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в городе Киев на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T06:37

2024-11-08T06:37

2024-11-08T06:37

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Киев на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Киев - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киевской области объявлена с 20.51 (21.51 мск) четверга, в Киеве сигналы воздушной тревоги звучат уже почти восемь часов - с 21.37 (22.37 мск) четверга. В ночь на пятницу телеканал ТСН сообщал о взрывах в пригороде Киева. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241108/vsu-1982572436.html

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в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины