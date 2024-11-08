https://ria.ru/20241108/vzryv--1982765360.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 08.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T21:20

2024-11-08T21:20

2024-11-08T21:20

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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николаев (украина)

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 20.48, в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

украина

николаев (украина)

россия

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дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, николаев (украина), россия, в мире