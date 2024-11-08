https://ria.ru/20241108/vsu-1982660832.html

ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 08.11.2024

ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области украинских военных, четыре танка, шесть боевых машин пехоты, шесть... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:19

2024-11-08T14:19

2024-11-08T14:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

россия

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области украинских военных, четыре танка, шесть боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также два миномета, два военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, шесть боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также два миномета и 11 автомобилей. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 30 500 военнослужащих, 189 танков, 121 боевую машину пехоты, 107 бронетранспортеров, 1094 боевые бронированные машины, 829 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

курская область

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вооруженные силы украины, курская область, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность