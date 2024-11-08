Рейтинг@Mail.ru
В Курской области Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 08.11.2024 (обновлено: 12:04 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/vsu-1982572436.html
В Курской области Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ
В Курской области Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
В Курской области Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ
Российские самолёты Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T05:14
2024-11-08T12:04
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982624803_0:0:1682:946_1920x0_80_0_0_d3eac198d97f60c8453a93a54ee6f8fb.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские самолёты Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - подчеркнули в МО РФ. После того, как штурмовики вернулись с боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава провели регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовили технику к повторному боевому вылету. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241108/voennye-1982572010.html
https://ria.ru/20241108/uragan-1982571856.html
https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982624803_0:0:1428:1071_1920x0_80_0_0_d5dfea1b5089087738fb5185cb5e1934.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Су-25
В Курской области Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ

Минобороны: Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ в Курской области

© Минобороны России/TelegramРоссийские самолёты Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск в курском приграничье
Российские самолёты Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Минобороны России/Telegram
Российские самолёты Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск в курском приграничье
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские самолёты Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении.
Уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
Вчера, 05:10
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - подчеркнули в МО РФ.
После того, как штурмовики вернулись с боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава провели регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовили технику к повторному боевому вылету.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ
Вчера, 05:06
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Крупный тайник с оружием украинских диверсантов обнаружен сотрудниками ФСБ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе тайник с оружием диверсантов ВСУ
Вчера, 04:41
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала