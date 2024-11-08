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Лидеры ЕС договорились о наращивании инвестиций в оборону

Лидеры ЕС договорились о наращивании инвестиций в оборону - РИА Новости, 08.11.2024

Лидеры ЕС договорились о наращивании инвестиций в оборону

Лидеры стран ЕС по итогам неформального саммита в Будапеште поручили Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по внешней политике подготовить предложения по... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:14

2024-11-08T18:14

2024-11-08T18:14

будапешт

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам неформального саммита в Будапеште поручили Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по внешней политике подготовить предложения по привлечению частных и государственных инвестиций в оборонную индустрию, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах. "Необходимо повысить нашу готовность в обороне и ее возможности, в частности, путем соответствующего укрепления нашей оборонной технологической и промышленной базы. С этой целью верховный представитель и Еврокомиссия представят варианты государственного и частного финансирования. Мы также будем развивать потенциал космической отрасли", - указывается в документе.

https://ria.ru/20241001/gensek-1975674535.html

будапешт

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будапешт, евросоюз, еврокомиссия, в мире