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Лидеры ЕС договорились о наращивании инвестиций в оборону - РИА Новости, 08.11.2024
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18:14 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/vpk-1982740709.html
Лидеры ЕС договорились о наращивании инвестиций в оборону
Лидеры ЕС договорились о наращивании инвестиций в оборону - РИА Новости, 08.11.2024
Лидеры ЕС договорились о наращивании инвестиций в оборону
Лидеры стран ЕС по итогам неформального саммита в Будапеште поручили Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по внешней политике подготовить предложения по... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:14
2024-11-08T18:14
будапешт
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам неформального саммита в Будапеште поручили Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по внешней политике подготовить предложения по привлечению частных и государственных инвестиций в оборонную индустрию, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах. "Необходимо повысить нашу готовность в обороне и ее возможности, в частности, путем соответствующего укрепления нашей оборонной технологической и промышленной базы. С этой целью верховный представитель и Еврокомиссия представят варианты государственного и частного финансирования. Мы также будем развивать потенциал космической отрасли", - указывается в документе.
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будапешт, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Будапешт, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Лидеры ЕС договорились о наращивании инвестиций в оборону

Лидеры ЕС договорились о наращивании частных и госинвестиций в оборону

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам неформального саммита в Будапеште поручили Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по внешней политике подготовить предложения по привлечению частных и государственных инвестиций в оборонную индустрию, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах.
"Необходимо повысить нашу готовность в обороне и ее возможности, в частности, путем соответствующего укрепления нашей оборонной технологической и промышленной базы. С этой целью верховный представитель и Еврокомиссия представят варианты государственного и частного финансирования. Мы также будем развивать потенциал космической отрасли", - указывается в документе.
Марк Рютте и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 1 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Будущий генсек НАТО назвал Украину и рост оборонных расходов приоритетами
1 октября, 10:54
 
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