https://ria.ru/20241108/vosstanovlenie-1982703481.html

Глава правительства ЛНР рассказал о восстановлении экономики новых регионов

Глава правительства ЛНР рассказал о восстановлении экономики новых регионов - РИА Новости, 08.11.2024

Глава правительства ЛНР рассказал о восстановлении экономики новых регионов

Несмотря на все трудности, связанные с обеспечением безопасности, на новых российских территориях идет процесс возрождения их экономического потенциала, заявил... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:57

2024-11-08T15:57

2024-11-08T15:57

луганская народная республика

донбасс

ссср

общество

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Несмотря на все трудности, связанные с обеспечением безопасности, на новых российских территориях идет процесс возрождения их экономического потенциала, заявил председатель правительства Луганской народной республики (ЛНР) Егор Ковальчук. "Территории Донбасса были мощнейшими экономиками во времена СССР. Понятно, что события последних лет не могли не отразиться на текущей обстановке. Многие позиции были утрачены. Сейчас основной вызов, основная задача для правительства ЛНР, ну и для федерального центра в том числе - это постараться восстановить те возможности, тот потенциал, который имелся", - сказал он, выступая на Втором Русском экономическом форуме. "Главная сложность прифронтовых территорий - это обеспечение безопасности, тем не менее экономическая активность не остановилась. Один из инструментов развития экономического потенциала - это свободная экономическая зона. Это федеральное решение, которое действует на всех четырех воссоединенных территориях. Понятно, что цифры по сравнению с остальной территорией Российской Федерации, конечно, не очень впечатляют, но для текущей ситуации, это безусловно очень серьезный прорыв", - подчеркнул Ковальчук. Глава правительства ЛНР напомнил, что резидентство в особой экономической зоне дает неплохие преимущества, в первую очередь 50%-ные взносы в соцфонд и налог на прибыль от 0 до 13% в зависимости от вида деятельности. "Вход в резиденты свободной экономической зоны относительно простой... Напомню, вся территория республики является свободной экономической зоной", - заключил он.

https://ria.ru/20241031/nebenzya-1981221816.html

https://ria.ru/20241021/mid-1979057683.html

луганская народная республика

донбасс

ссср

россия

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луганская народная республика, донбасс, ссср, общество, россия