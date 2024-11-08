https://ria.ru/20241108/volga-dnepr-1982748453.html

"Волга-Днепр" выполнила более тысячи рейсов в ходе авиапатрулирования

"Волга-Днепр" выполнила более тысячи рейсов в ходе авиапатрулирования - РИА Новости, 08.11.2024

"Волга-Днепр" выполнила более тысячи рейсов в ходе авиапатрулирования

Более 1,1 тысячи рейсов выполнили экипажи компании "Волга-Днепр" в ходе авиапатрулирования территорий Центрального федерального округа (ЦФО) в пожароопасный... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:28

2024-11-08T14:28

2024-11-08T18:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

тинао

петр бирюков

волга-днепр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 1,1 тысячи рейсов выполнили экипажи компании "Волга-Днепр" в ходе авиапатрулирования территорий Центрального федерального округа (ЦФО) в пожароопасный период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Цель авиапатрулирования - выявление и оперативное тушение лесных пожаров. В рамках соглашения с правительством Москвы с мая по сентябрь этого года авиакомпания "Волга-Днепр" выполнила более 1,1 тысячи рейсов, что на 40% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Благодаря этому удалось своевременно выявить и ликвидировать несколько сотен возгораний на территории соседних областей", - рассказал Бирюков. Он отметил, что в патрулировании были задействованы 10 самолетов со специальными устройствами для тушения пожаров. Общая протяженность 13 маршрутов составила более 7 тысячи километров. "В Москве в пожароопасный период был усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводили усиленное патрулирование, комплекс превентивных мероприятий был реализован в ТиНАО - там заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники", - добавил Бирюков. Заместитель мэра также подчеркнул, что ежегодно особое внимание уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением - с посетителями природных и озелененных территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.

https://realty.ria.ru/20241108/moskva-1982609571.html

https://ria.ru/20241108/biryukov-1982589337.html

москва

тинао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, волга-днепр