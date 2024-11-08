https://ria.ru/20241108/volga-dnepr-1982748453.html
"Волга-Днепр" выполнила более тысячи рейсов в ходе авиапатрулирования
"Волга-Днепр" выполнила более тысячи рейсов в ходе авиапатрулирования - РИА Новости, 08.11.2024
"Волга-Днепр" выполнила более тысячи рейсов в ходе авиапатрулирования
Более 1,1 тысячи рейсов выполнили экипажи компании "Волга-Днепр" в ходе авиапатрулирования территорий Центрального федерального округа (ЦФО) в пожароопасный... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T14:28
2024-11-08T14:28
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 1,1 тысячи рейсов выполнили экипажи компании "Волга-Днепр" в ходе авиапатрулирования территорий Центрального федерального округа (ЦФО) в пожароопасный период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Цель авиапатрулирования - выявление и оперативное тушение лесных пожаров. В рамках соглашения с правительством Москвы с мая по сентябрь этого года авиакомпания "Волга-Днепр" выполнила более 1,1 тысячи рейсов, что на 40% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Благодаря этому удалось своевременно выявить и ликвидировать несколько сотен возгораний на территории соседних областей", - рассказал Бирюков. Он отметил, что в патрулировании были задействованы 10 самолетов со специальными устройствами для тушения пожаров. Общая протяженность 13 маршрутов составила более 7 тысячи километров. "В Москве в пожароопасный период был усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводили усиленное патрулирование, комплекс превентивных мероприятий был реализован в ТиНАО - там заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники", - добавил Бирюков. Заместитель мэра также подчеркнул, что ежегодно особое внимание уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением - с посетителями природных и озелененных территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
https://realty.ria.ru/20241108/moskva-1982609571.html
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городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, волга-днепр
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Волга-Днепр
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 1,1 тысячи рейсов выполнили экипажи компании "Волга-Днепр" в ходе авиапатрулирования территорий Центрального федерального округа (ЦФО) в пожароопасный период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Цель авиапатрулирования - выявление и оперативное тушение лесных пожаров. В рамках соглашения с правительством Москвы с мая по сентябрь этого года авиакомпания "Волга-Днепр" выполнила более 1,1 тысячи рейсов, что на 40% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Благодаря этому удалось своевременно выявить и ликвидировать несколько сотен возгораний на территории соседних областей", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что в патрулировании были задействованы 10 самолетов со специальными устройствами для тушения пожаров. Общая протяженность 13 маршрутов составила более 7 тысячи километров.
"В Москве в пожароопасный период был усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводили усиленное патрулирование, комплекс превентивных мероприятий был реализован в ТиНАО
- там заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники", - добавил Бирюков.
Заместитель мэра также подчеркнул, что ежегодно особое внимание уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением - с посетителями природных и озелененных территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.